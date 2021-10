🌾 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

10 de Octubre

El Espíritu Santo nos hace nacer y nos hace renacer. Nos hizo nacer en el Bautismo, pero eso es sólo un germen, una semilla que se tiene que desarrollar permanentemente. El Espíritu Santo es el que realiza ese permanente renacimiento.

Jesús le dijo a Nicodemo: «Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios… No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo» (Juan 3,5.7).

Pero descubrimos que ese nacimiento tiene que ser permanente porque en Juan 3,18 y en 1 Juan 3,9;5,18 advertimos que allí se habla de los que han renacido de un modo pleno, y ya no pecan, porque han nacido perfectamente de Dios.

Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha hecho renacer en el Bautismo, pero quiere hacernos renacer cada día hasta que seamos plenamente renovados y transformados.

Vivamos cada día de esa manera, como una nueva oportunidad para nacer de nuevo, para seguir renaciendo a una vida más bella y más buena. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos haga renacer cada día más, porque sólo con su poder es posible morir cada día al hombre viejo y dejar nacer el hombre nuevo.

No podemos contentarnos con la vida recibida en el Bautismo, que es como un germen, sino a permitir su desarrollo hasta alcanzar una plenitud de vida tal, que el pecado ya no pueda tener poder alguno sobre la propia existencia.

PILDORAS DE FE🌾

Si esa prueba por la que pasas sigue siendo dura, ¡confía más en Dios! sin temor, sin vacilar, que la seguridad sea tu bandera, y la fe, el timón que mueva todos tus sentidos ¡Dios obrará en su momento porque Dios te ama como nadie jamás podrá hacerlo