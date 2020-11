🍃 EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Mateo (25,14-30):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: «Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.» Su señor le dijo: «Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.» Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: «Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.» Su señor le dijo: «Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.» Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.» El señor le respondió: «Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.»»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 25, 14-30:

🍃🌷Tu vida-tu talento.

1) Le confió:

Dios, quien es el dueño de tu vida, te confía la vida. Hay un tiempo en que vos administras tu vida, incluso un tiempo plenamente consciente, en donde vos tomas las riendas de tu propia vida, hasta que llega ese momento en que solo vos y la muerte hacen el cierre de esta etapa. Creo que hoy te queda en claro y me queda en claro que la vida se nos confió… ¿qué estás haciendo con tu vida?

2) Talentos:

Dios te da un plus. Primero, el administrar la vida, pero luego te suma un talento, te suma un regalo y un don para que vos en esta vida produzcas y llenes. No es tan solo administrar tu vida en vos, sino también es ver tu vida con relación a lo que generas en los demás. Hoy vos tenés mucho por dar, mucho por generar, pero también una aclaración: «según tu capacidad». No te midas con otros. Vos tenés que dar desde lo que podés, desde lo que sos y desde lo que Dios te regaló.

3) Jugarse:

El que no se jugó, no produjo. La vida es jugársela y producir. Es ser creativos y no quedarse estancado. No dejes que el miedo te estanque. No dejes que las personas que te rodean te lleven a no producir. Vos tenés mucho por dar. Poné en funcionamiento los dones que tenés.