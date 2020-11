¿1 o 9? El problema matemático que dividió las redes

En Twitter se viralizó un acertijo que suscitó varias opiniones y generó una grieta matemática.

Las redes sociales se han convertido en espacios donde pensamientos y opiniones se asientan al mismo tiempo que dividen las aguas entre los internautas. La última grieta establecida se generó en Twitter a partir de la publicación de una operación matemática que tendría dos resultados distintos.

A mediados de noviembre circuló una imagen con una ecuación que planteaba un número a encontrar: “6÷2(1+2)=”. A simple vista parece una sencilla operación. Sin embargo, los usuarios arribaron a dos posibilidades numéricas: 1 o 9. A partir de ese entonces la grieta se instaló.

I heard there was a viral math problem, 6÷2(2+1)



guys, the answer is 1. order of operation you do what is in the () first 2+1 is 3 2×3 is 6, 6÷6 is 1.