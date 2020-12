Las series son un puente para desahogarnos. Algunas veces nos sentimos identificados con el personaje o porque estamos pasando por un momento particular. Te recomendamos algunas de las mejores series para llorar.

10 series que definitivamente te harán llorar con ganas (Sí, llorar es bueno)

A diferencia de las series para maratonear en un solo día, algunas cuentan con algunas temporadas para ir administrando a lo largo de los días. Sin embargo, muchas de ellas nos hacen llorar. Muchas veces cuando comenzamos a ver alguna producción nos sentimos identificados con el personaje, o estamos en un momento especial en nuestras vidas y por eso nos produce angustia lo que vemos. Por eso, te traemos algunas series ideales para ese momento.

This Is Us: es una fina línea entre lo emocional y lo sensiblero. El drama familiar es la perfecta construcción de los guiones que se mueven siempre en diferentes líneas temporales, y que se reservan golpes de efecto bien dosificados. El elenco es excepcional desde los protagonistas a quienes hacen breves intervenciones secundarias.

Grey’s Anatomy: tiene 17 temporadas en donde hay tiroteos, accidentes de avión, muertes, mudanzas, rupturas y hasta enfermedades. Cualquiera de sus capítulos provocarán que te desahogues.

A dos metros bajo tierra: es una familia complicada que gestionaba una funeraria. Logró plasmar la dualidad entre vida y muerte. Su final es para muchos el mejor final de la historia, en lo que no hay debate es en que es completamente conmovedor.

Orange is the new black: la serie cuenta la vida de un grupo de mujeres en una cárcel estadounidense. Allí sufren el abuso del sistema penitenciario, la soledad y las ganas de reconducir sus vidas, pero también pequeños momentos de felicidad en el día a día. Provoca en el espectador una montaña rusa emocional.

Madres: las complicadas relaciones familiares, especialmente entre madres e hijos, son algo que cualquiera puede entender. En Madres las protagonistas luchan frente a las tristísimas adversidades a las que se enfrentan sus familias.

Transparent: es la historia de un padre de familia que decide transicional de género. Su fragilidad y las relaciones con sus hijos son la base de una serie con la que el espectador empatiza todo el tiempo.

After life: el humorista Ricky Gervais es el responsable y el protagonista de esta producción que narra la vida de un hombre justo después del fallecimiento de su mujer. La forma en la que lidia con el dolor y el duelo ha hecho que muchos se sientan identificados.

Glee: la producción musical adolescente tiene muchos drama propios de la edad. Además, la forma en que está narrada provoca que uno se sienta parte de ese colegio en donde pasa de todo: amor, drama, sufrimiento y felicidad.

Euphoria: es una de las series del momento. Uno de sus capítulos especiales ha dejado a los espectadores literalmente llorando a “moco tendido”. El drama adolescente aborda las adicciones, el duelo y las relaciones sentimentales, todo de una forma magistral.

Merlí: la increíble producción española es una enseñanza de vida. Un profesor de filosofía, Merlí, y sus alumnos se encariñan con el docente pero el final es tan abrupto y doloroso como lo atrapante de la serie.