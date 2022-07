EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 13,10-17:

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?»

Él les contestó: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: «Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure.» ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 13, 10-17:

💫Escuchar y ver.

1) Parábolas:

Jesús habla claramente pero usa los elementos del momento para que se entienda. s Jesús quien nos enseña que el mensaje del Reino de Dios hay que bajarlo lo más posible para que la gente lo entienda. Hoy también debemos trabajar para hacer que el mensaje de Jesús sea accesible y cercano, mostrar el mensaje de Jesús con lo cotidiano. Vos ¿qué haces para que el mensaje de Jesús llegue a tu hermano?.

2) No comprenden:

Hay veces que nos ponemos duros y el mensaje de Jesús no penetra. Hay veces que nos cerramos y no dejamos que penetre la palabra. Deja que Jesús tome tu corazón y que el prejuicio no te lleve a ser cerrado, estando a la defensiva.

3) Corazón endurecido:

Capaz que todo lo que pasaste o sufriste te llevo a endurecerte. No dejes que las situaciones de la vida te conviertan en una roca. Más bien busca en Jesús la suavidad y la alegría en tu vida. No tengas miedo a abrirte y a entregarte que la vida pasa volando. Hasta el cielo no paramos.