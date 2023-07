120 candidatos de Milei se presentaron en la Justicia y dijeron que no pagaron para estar en las listas

“Jamás se nos peticionó dinero”, dijeron en el escrito. Pidieron que la causa se archive. Para hoy estaba prevista la declaración de Juan Carlos Blumberg, pero no asistió. Sí lo hicieron Mila Zurbriggen y Rebeca Fleitas. La primera dijo que Karina Milei pedía plata para la campaña electoral

120 candidatos a distintos cargos en la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza, de Javier Milei, se presentaron en la justicia electoral y negaron que hayan pagado dinero para estar en las listas. También pidieron que se archive la investigación preliminar bajo esa hipótesis por “inexistencia de delito”.

Así consta en un escrito que los dirigentes presentaron hoy en la fiscalía electoral nacional, a cargo de Ramiro González, que la semana pasada abrió una investigación preliminar por los dichos públicos de distintas personas que dieron cuenta que en el partido de Milei se cobraba para estar en las listas.

El escrito, al que accedió Infobae, es encabezado por Sebastián Pareja, uno de los apoderados del partido y apuntado por algunos por el cobro de dinero, y firmado por 120 postulantes. “Jamás se nos peticionó dinero alguno en miras de ser propuestos en el cargo”, señalaron en la presentación.

Remarcaron que quieren que la Justicia avance en el caso y pidieron todas las medidas de prueba necesarias para llegar a la verdad y que luego de eso se archive la causa por inexistencia de delito. También solicitaron designar en el expediente a los abogados Francisco Goldaracena y Cristina De Fazio y que pueden estar presentes en las declaraciones de testigos.

Fuentes de la investigación relativizaron la presentación. Señalaron que se trata de una investigación preliminar que no tiene imputados y que inclusive puede cerrarse sin que se avance en una causa penal formal.

La presentación se hizo el segunda día declaraciones de testigos que convocó el fiscal Gonzlez. El viernes pasado lo hizo el economista y abogado liberal Carlos Maslatón, quien ratificó las acusaciones de compra de candidaturas y aportó los nombres de personas que habrían cobrado, lo que supo a partir de mensajes que le llegaron por redes sociales.

Para hoy estaba prevista la testimonial de Juan Carlos Blumberg, que la semana pasada en radio La Red acusó directamente a integrantes de La Libertad Avanza de vender candidaturas a cambio de USD 50.000 y apuntó directamente a Pareja, a Carlos Kikuchi y a Karina Milei, hermana del precandidato presidencial. “Hay gente que pagó y que la usaron. Lo más grave de todo esto es que esta gente ha hecho un negocio con la política”, dijo el empresario.

Juan Carlos Blumberg tenía que presentarse hoy pero pidió declarar en otra fecha

Pero Blumberg no se presentó. Envió un escrito a la justicia juntos con sus abogados Guillermo Tiscornia y Raúl Casal en el que señaló que se ponía a disposición para ser convocado en una nueva fecha. Quienes sí se presentaron fueron Mila Zurbriggen y Rebeca Fleitas, quienes publicamente hicieron referencia a manejos espurios dentro del espacio de Milei.

Zurbriggen, presidenta de la agrupación La Generación Libertaria, declaró hoy que ella trabajó con Kikuchi y que escuchó por terceras personas que en el partido de Milei se pedía plata para estar en las listas y dio los nombres de esas personas, que seguramente serán citadas a declarar. Pero aclaró que lo que sabía no era de manera directa sino mediante terceros.

La joven también declaró que estuvo en reuniones en las que escuchó a Karina Milei pedirle plata a candidatos para las campañas electorales. Publicamente Zurbriggen había hablado de favores sexuales en la Libertad Avanza a cambio de lugares en las listas. Ante la justicia señaló que en el partido se “priorizaban a mujertes por cuestiones estéticas” pero no hizo a referencias a cuestiones de favores sexuales.

Zurbriggen relató que tenía miedo por su integridad física ya que cuando habló publicamente recibió amenazas y hostigamiento por redes sociales. Hizo una denuncia que fue archivada y una segunda que está en trámite.

Por su parte, Fleitas es legisladora de la ciudad de Buenos Aires e ingresó a la Legislatura en 2021 cuando Milei se presentó por primera vez a elecciones como diputado nacional. La mujer había dicho publicamente que cuando asumió le habían pedido que todos los contratos de la Legislatura queden para el partido que ellos iban a designar a las personas. Fleitas lo ratificó pero desvinculó a La Libertad Avanza.

“Yo di una entrevista el año pasado, en esa entrevista yo conté mi experiencia con la junta promotora del Partiro Libertario, que no tiene que ver con La Libertad Avanza. El partido libertario nunca formó parte de la La Libertad Avanza legalmente en el 2021. El partido libertario formó parte desde la militancia pero no desde lo legal”,sostuvo en su testimonial, a la que accedió este medio.

El fiscal Ramiro González (Adrián Escandar)

“Los que me requerieron los contratos fueron las autoridades de la junta promotora del Partido Libertario, presidida por Nicolas Emma. Incluso me pasaron un listado de nombres para designar. Todo esto pasó después de las PASO, me convocaron al bunker y me entregaron una lista con nombres, como mi gente, con la que venia trabajando en el área de comunicaciones no estaba la objete. Me quise llevar la lista para analizar pero tampoco me dejaron, era una lista cerrada elegida por ellos, sin mi participación”, siguió la legisladora.

Y completó: “Posteriormente, me acercaron una nota con mi nombre y documento donde yo me comprometia a nombrar a una cantidad de personas que eran parte del partido. Yo debía nombrarlos a todos. De esa reunión participó también el Sr. Leonardo Saifert, quien ingreso como quinto legislador y a el también le pidieron lo mismo. Esa lista fue entregada una semana antes de las generales, donde bajo mi nombre había un compromiso de nombrar la gente que ellos querían. Yo me negué”. También sostuvo que le pidieron “hacer firmar una carta de renuncia al cargo por anticipado”, a lo que se negó.

Por último negó que tenga custodia policial por amenazas de parte de personas de “La Libertad Avanza”. “Mi denuncia es por acoso e intimidación en redes sociales y a partir de ahí, la fiscalía interveniente decidio ponerme custodia policial por cuatro meses, pero de eso nada tiene que ver La Libertad Avanza”, sostuvo.

Para los próximos días se esperan nuevas medidas de prueba de parte de la Fiscalía, principalmente la citación de más testigos y oficios a organismos con pedidos de información para seguir avanzando en la investigación preliminar.