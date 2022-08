EVANGELIO DEL DÍA🌾

<Lucas 4,38-44:_

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre, y se le pasó; ella, levantándose en seguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando.

De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios.» Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías.

Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando; dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese.

Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado.»

Y predicaba en las sinagogas de Judea.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 4, 38-44:

💫La suegra.

1) Con fiebre:

En latín la palabra fiebre se deriva de «locus». Significa que ve cosas que no son, imaginación. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay momentos en la vida que tenemos este tipo de fiebre, en donde vemos cosas que no son y hasta nos sulfuramos o levantamos temperatura por cosas que son producto de nuestra imaginación. Cuántas conclusiones sacas adelantadas que te llevan a cometer errores, los cuales después no sabes cómo arreglar. Para la cura de esto te sugiero la oración, hablando con Dios, el hablar con alguien lo que pasa por tu vida y el ayudar a alguien.

2) Lugar desierto:

Lucas en su evangelio siempre acentúa la parte orante de Jesús, ese espacio buscado para estar a solas con su Padre Dios. Vos también, aunque sea en el desierto de tu auto o de tu habitación busca ese momentito para hablar con Él o simplemente estar con Él. Ese rinconcito que llene tu alma. Porque cada día tiene su exigencia.

3) Lo buscaban:

La multitud aprisiona y absorbe. Es clave tener los pies en la tierra y recordar que uno tiene un amplio camino. Incluso cuidado con las exclusividades, porque puede llevarte a que luego no sepas administrar tus tiempos, lo que importa para tu misión. Es importante recordar que uno tiene una tarea amplia en esta vida, y debe saber uno administrar sus tiempos y recordar sus límites. Hasta el cielo no paramos.