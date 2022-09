EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 14,25-33:

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:

«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.

Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo:

“Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”.

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir a…

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 14, 25-33:

💫Elegir.

1) Radical:

El seguimiento a Jesús es una opción de vida, es estar convencido y tener en claro lo que Dios es en tu vida y en tu historia. Pero no te confundas; una cosa es estar convencido de lo que Jesús es en tu vida y ese aporte que podés hacer con Dios en la vida de los demás. Otra cosa es ser fundamentalista de la religión (y no pensés en musulmanes, porque dentro de los nuestros también tenemos). Tu convicción implica un seguir a Jesús, pero sin excluir a nadie. Nosotros no recurrimos a la violencia, recurrimos a la oración, a la convicción y a la razón (razonamos nuestra fe).

2) Sacar cuentas:

Es importante en tu vida que para marcar un proyecto de vida debes tener en claro qué son tus fortalezas y tus debilidades. Trabaja con sinceridad en vos y acéptate como sos. No busques hacer más cosas de las que podés. No busques vivir de una manera la cual sabes que no podés. Si sos fruta, no busques ser verdura, porque si buscas vivir o ser de una manera que no sos, explotarás Como dice el dicho popular «la cabra tira para el monte».

3) Dialogar:

En la vida estamos llamados a dialogar y a saber manejarnos con humildad. Saber que uno no tiene todas las de ganar, saber que hay gente que es más capaz y más fuerte que nosotros, pero eso no significa que perdemos o somos fracasados. La clave de un buen vivir es saber dialogar y tener en claro que no te la sabes todas. Siempre el otro puede aportar algo en mi vida. Hasta el cielo no paramos.