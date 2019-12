La Coca Cola, más cara en Buenos Aires que en Miami

2019-12-22

En la Argentina el precio de la gaseosa supera al del mismo producto en los supermercados de Estados Unidos.

Parece increíble, pero en la Argentina el precio de la popular bebida Coca Cola «es mayor al de Miami. En ese país el precio del litro de la gaseosa es de U$S 0,63, mientras que en la Argentina es de U$S 0,90. Es decir 27 centavos de dólar más que en ese país.

Según el relevamiento de Infoveloz, el litro de la Coca Cola en los principales supermercados locales es de $54 mientras que en EE.UU. es de $39,69, si tomamos el cambio del dólar oficial a $63.





Incluso si nos rigiéramos por el parámetro del “Dólar Turista” ($82), la ecuación del cambio daría un resultado menor: U$S 0,65









La botella de 2 litros en Miami en la cadena Walmart se consigue por U$S 1,25 y en las tiendas de Seven Eleven cuesta U$S 1,50. En Argentina la cadena de Supermercados Coto ofrece el envase de 2,5L a $135 y el de la versión sin azúcar de 2,25L a $137.