Con la presencia de dirigentes del PRO, se casan María Eugenia Vidal y Quique Sacco

Luego de más de cuatro años de relación, la diputada de Juntos por el Cambio y el periodista preparan una celebración familiar en la ciudad de San Antonio de Areco, ubicada al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada María Eugenia Vidal dará el sí frente a su novio, el periodista Enrique “Quique” Sacco, luego de más de cuatro años de relación, cuando se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand en 2019. En un principio manejaron el mes de marzo como posible fecha para la celebración, pero aún no terminaron de definirlo.

La fiesta, íntima, será en la estancia El Rosario, en San Antonio de Areco. Será un festejo familiar.

La historia de amor entre Vidal y Sacco se inició luego de haberse conocido en el programa de La noche de Mirtha Legrand a mediados del 2019. Luego de aquella primera cena televisada, ambos continuaron el contacto a través de mensajes.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, suele relatar Sacco.

En aquella oportunidad, el periodista estuvo en el programa para compartir novedades porque el día anterior se había resuelto el juicio por la muerte de quien había sido su pareja, Débora Pérez Volpin. María Eugenia, por su parte, se separó de Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón, en marzo de 2016 luego de un matrimonio de 18 años y tres hijos en común.