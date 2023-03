“Hay grandes riesgos”: Elon Musk se suma al pedido de expertos de pausar los desarrollos de IA

El CEO de Twitter firmó una misiva en la que solicitan pausar los avances en la investigación, al menos por seis meses.

La Inteligencia Artificial (IA) forma parte de las innovaciones tecnológicas que han acaparado la atención en la actualidad. Los llamativos avances en su investigación no sólo han causado sorpresas sino también preocupación en el entorno empresarial y académico.

En este sentido, distintos CEOs y expertos alrededor del mundo, entre ellos Elon Musk, firmaron una carta solicitando a los principales pioneros en el desarrollo de este tipo de tecnología que pausen las pruebas al menos por seis meses.

La misiva fue publicada en el sitio futureoflife.org, donde solicitan técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial, e instituciones capaces de hacer frente a la “dramática perturbación económica y política (especialmente para la democracia) que causará la IA”.

“Los poderosos sistemas de inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables”, sostiene la carta.

Un ejemplo de este tipo de tecnología es el de ChatGPT, que ofrece un sin fin de respuestas ante cualquier consulta que realicen los internautas. En este aspecto, su diseñador y director de Open AI, Sam Altman, manifestó tener “un poco de miedo” de que su creación se utilice para “desinformación a gran escala o ciberataques”.

Al mismo tiempo, en diálogo con ABCNews, explicó que “la empresa necesita tiempo para adaptarse”.

That's why we're calling on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4.



