Aumentó el precio de la visa para Estados Unidos: los nuevos requisitos para viajar al exterior

El Departamento de Estado publicó un Dictamen Definitivo referente a los incrementos a las tarifas de procesamiento de ciertas solicitudes de visas para no inmigrantes.

El Departamento de Estado publicó un Dictamen Definitivo referente a los incrementos a las tarifas de procesamiento de ciertas solicitudes de visas para no inmigrantes. Desde este sábado aumentó el monto que debe abonarse para realizar el trámite de visa para viajar a Estados Unidos.

Las modificaciones se basan en la cumplimentación del formulario DS-160. que constituye uno de los primeros pasos cuando alguien desea solicitar una visa de turista del tipo B1/B2. Este documento recopila los datos personales del solicitante, como nombres, apellidos, información laboral, familiar, entre otros.

Tarifas

«Las tarifas para las visas de no inmigrante se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras conducir un estudio del costo de estos servicios» aseguraron desde el Departamento de Estado y agregaron que utilizan «una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas». «Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no están basadas en peticiones fueron actualizadas por última vez en el 2012, y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante fueron actualizadas por última vez en el 2014″. indicaron.

La tarifa para visas de negocios o turismo (B1/B2) y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, se incrementará de u$s160 a u$s185.

y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, se incrementará La tarifa para ciertos tipos de visas de no inmigrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) se incrementará de u$s190 a u$s205.

se incrementará Las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) se incrementarán de u$s205 a u$s315.

Requisitos

La embajada de los Estados Unidos no aceptará ningún formulario incompleto.

Se requerirá la inclusión de toda la información disponible en el Formulario DS-160.

Todo el proceso debe llevarse a cabo de manera electrónica.

En la cita con la embajada de los Estados Unidos y en el Centro de Atención de Visas, será necesario presentar una hoja de confirmación.

Estos nuevos requisitos ya se encuentran en funcionamiento desde el principio de este mes. Por otro lado, cabe aclarar que las solicitudes de visados pagadas antes del 30 de septiembre de 2022 solo serán válidas hasta el 1 de octubre de este año.

¿Cuánto cuesta obtener una visa de trabajo?

Los gastos asociados a una visa laboral o de trabajo pueden oscilar entre los 2,000 y los 11,000 dólares, dependiendo del tipo de visa requerida. Además, se deben añadir las tarifas de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) correspondientes.

Asimismo, el plazo de 60 días dado por USCIS para decidir sobre los incrementos en los trámites venció el pasado lunes 6 de marzo. En consecuencia, el costo para obtener la Tarjeta de Residencia y otros formularios podría elevarse hasta los 2,225 dólares. Según la propuesta, dicho trámite sufrirá un aumento de 1,500 dólares.