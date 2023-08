Evangelio del dia

EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 14,1-12

En aquel tiempo, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos:

«Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él».

Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo; porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta.

El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera.

Ella, instigada por su madre, le dijo:

«Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista».

El rey lo sintió; pero, por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran; y mandó decapitar a Juan en la cárcel.

Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre.

Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron, y fueron a contárselo a Jesús.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 14, 1-12. El anuncio vivo.

1) Fama: Cuando tu actuar es honesto y simple, implica que muchos te observan y hasta que muchos esperan tu caída, para reírse en tu cara. Por eso nunca dejes de lado la prudencia, porque cuanto más brillas a algunos iluminas y a otras encandilas, porque les molestas. La fama de Jesús llegó al tetrarca. El mismo Jesús, que para algunos era una salvación, para otros era una complicación. Les quita poder y goce de fama. Vos mantenete en lo tuyo y sé prudente para que cuando tu actuar llegue a otros, sepas actuar ante los golpes que buscarán darte.

2) Juan Bautista: Es saber que cuando uno dice la verdad genera incómodidad. En la vida hay que ser sinceros y saber llevar la cruz de la sinceridad, porque a muchos les gusta vivir en la mentira o que vos seas parte de su mentira. Hoy pedile a Jesús que te pueda ayudar siempre a vivir en la verdad y que los que te rodean no aplaudan tus mentiras. Hay veces que es preferible la cachetada de la verdad dicha por un amigo, que el beso mentiroso de un enemigo.

3) El Rey: Hay veces que por querer tener poder en la vida dejamos de lado nuestros principios. No dejes de lado lo que te hace feliz por mantener un puesto o una posición. No te ates a pasiones que pueden terminar destrozando la vida de alguien inocente. Muchas veces por cumplir tus caprichos terminas arruinando la vida de alguien que no se lo merece. Aprende a controlarte y a disciplinarte. Ten en claro por dónde y para dónde va tu vida. Algo bueno está por venir.