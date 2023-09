Femicidio en El Tipal: la cantidad de lesiones que tenía Mer es estremecedora

Hoy se cumple un mes del crimen ocurrido en el exclusivo barrio salteño. La defensa de «Jota» intentaría hacerlo zafar con la pericia psicológica.

Hoy se cumple un mes del crimen de Mercedes Kvedaras y la causa sigue con algunos puntos que llaman la atención y surgen más datos sobre el violento femicidio que ocurrió en El Tipal el 4 de agosto de este año. A esta altura, todavía no se realizó la prueba psiquiátrica al acusado José “Jota” Figueroa, esposo de la víctima. Según advirtieron fuentes del caso, la defensa de Figueroa pretendía que eso la hiciera la misma profesional que lo asiste en sus consultas particulares. Como eso fue rechazado, se propuso que intervenga un profesional de Córdoba, quien tampoco podría hacer la prueba ya que no estaría matriculado en la provincia.

Fuentes que analizaron la autopsia indicaron que la víctima tenía 41 lesiones en diferentes partes del cuerpo. Todas provocadas cuando aún estaba con vida. Además describieron que Mercedes Kvedaras recibió al menos tres golpes fuertes en la zona de la cabeza. Figueroa, en tanto, solo tenía algunos rasguños. El asesinato ocurrió en la casa del matrimonio en el barrio El Tipal. La mujer murió por una asfixia mecánica mixta, es decir que tuvo una fuerte presión en el cuello y además le tapó la nariz y la boca.

Luego Figueroa la sacó de la escena primaria del hecho. Al cuerpo lo encontraron en el auto de ella, en otra zona del barrio, cerca de una vivienda de un familiar de Figueroa. El acusado se autolesionó con un arma blanca en el cuello y las muñecas para simular un intento de suicidio, pero su vida jamás corrió peligro.

Demoras

Además de las dilaciones de la prueba psiquiátrica de Figueroa, diferentes fuentes alertan que se buscó “embarrar la cancha”. Figueroa, por cierto, ya reconoció la materialidad del crimen. Su abogado es Juan Casabella. Investigadores consultados por este medio señalan que en el actual escenario se puede “contaminar la pericia psiquiátrica”.

La investigación la lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), que encabeza Mónica Poma. La jueza del caso es Sandra Espeche pero por una nueva modalidad de la Justicia la audiencia multipropósitos, en la que se resolvió la prisión preventiva, intervino la jueza María Victoria Montoya el pasado 11 de agosto.

Resolución pendiente

Además ese día autorizó al imputado a salir de la unidad sanitaria de la cárcel de Villa Las Rosas para ir a su psiquiatra particular. Según trascendió, para oponerse a ello, la querella, ejercida por los abogados Jorge Ovejero y Carlos Oliver, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Ese planteo fue rechazado por la jueza Montoya. Es por eso que Figueroa pudo salir un par de veces de la cárcel para ser asistido por una profesional particular. Incluso el acusado se negó a recibir asistencia de equipos del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial.

Fuentes, además, hicieron notar que se autorizó a la psiquiatra a ingresar a la cárcel para las terapias de Figueroa. Por todo esto, hay una fuerte preocupación porque en esas sesiones se pueda “entrenar” al femicida para la prueba psiquiátrica o que tal procedimiento pierda espontaneidad.

Cuando la jueza Montoya rechazó el recurso, la querella lo apeló. Ese planteó tiene el apoyo de la asesora de menores e incapaces, que está en representación de los tres hijos del matrimonio, y de la fiscal Mónica Poma.

La notificación a las partes la hizo la jueza Espeche, pero la resolución estará en manos de una sala del Tribunal de Impugnación.

Una pretensión perversa de la defensa

La defensa de José Figueroa, que ejerce el abogado Juan Carlos Casabella, realizó un planteo nulidad de la intervención de la querella. Esa maniobra fue calificada por fuentes del caso como una “pretensión perversa”. En la presentación se busca impedir que los padres y hermanos de la víctima puedan ser querellantes, para que pase a ser en nombre de los hijos del matrimonio, todos menores de edad.

La presentación se aferra a una “formalidad” del artículo 98 inciso 2 del Código Procesal de la Provincia de Salta, que considera víctima “al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de una persona o cuando el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.

Amparados por la ley

No obstante, fuentes hicieron notar que la ley nacional de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, en su artículo 2, reconoce el derecho de ser querellantes a los padres y hermanos: “Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o la desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muerta o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores, y en el caso de un incapaz, su representante legal”. Es decir que se ajusta a la ley la querella en representación de los padres y hermanos de Mercedes Kvedaras.

A un mes del femicidio

4 de agosto: Se estima que el femicidio ocurrió cerca de las 8. La escena primaria del hecho es el baño de la vivienda. Mercedes Kvedaras fue golpeada y asfixiada. La autopsia habla de un crimen muy violento. José Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo. Se cortó con un arma blanca en la zona del cuello y las muñecas. Su vida no corrió riesgo.

7 de agosto: José Figueroa recibió el alta del hospital San Bernardo, donde tuvo una leve intervención quirúrgica. La fiscal Mónica Poma lo imputó como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de Kvedaras.

11 de agosto: Ante la jueza Montoya, Figueroa reconoció ser el autor del crimen. No obstante dio un relato inconsistente si se tiene en cuenta la autopsia. Dijo que forcejeó con Mercedes, “luego ella se cayó” y él se le tiró encima. Sostuvo que trató de reanimarla, pero la mujer no respondía. Ese día no pidió perdón.

Marcha: La noche del 11 de agosto, familiares, vecinos y amigos de Mercedes Kvedaras realizaron una concentración frente al barrio El Tipal para reclamar justicia. Las personas llevaron velas y recordaron a la víctima. Ese día se había cumplido una semana del crimen.