Ya sin pacto con Milei, cuál es la estrategia del peronismo para «salvar» a Massa el domingo

En las PASO, gobernadores e intendentes del PJ le «cuidaron la boleta» a Milei. Por qué y cómo esto cambiará en las elecciones generales i

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apostará a ingresar en el balotaje en las elecciones del domingo próximo gracias a los últimos anuncios de alivio fiscal, baja de impuestos y medidas de mayores ingresos a todos los sectores, además de la baja compulsiva del dólar paralelo. Pero, sobre todo, pondrá el esfuerzo en la fiscalización de los gobernadores y de los intendentes del peronismo.

«La gran apuesta de Sergio es que esta vez los gobernadores y los intendentes del conurbano bonaerense no le cuidarán la boleta a Javier Milei«, aseguró a iProfesional un alto funcionario del entorno de Sergio Massa, que está confiado.

Los gobernadores y los intendentes necesitan que en sus distritos gane la boleta de Massa junto a la de los senadores, diputados nacionales y legisladores y concejales, porque de ellos depende el poder territorial de todos.

Si bien creen que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, saldrá primero en las elecciones del domingo, esta vez apuestan a socavarle su base electoral peronista y a que no crezca tanto o a que baje en algunos puntos para que Massa sobrepase el 30% de los votos.

La expectativa en Juntos por el Cambio

En rigor, Massa compite por el segundo lugar contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en cuyo búnker no descartan dar un batacazo porque sostienen que muchos votantes que no concurrieron en las PASO irán a votar asustados por las propuestas de Massa y de Milei.

Además, detectaron un votante de Milei que podría migrar hacia Bullrich por las últimas declaraciones del libertario que agitaron una corrida cambiaria y las propuestas de sus acólitos de romper relaciones con el Vaticano o de eliminar la obligatoriedad de la paternidad de los hombres.

Bullrich espera dar el batacazo, mientras el peronismo apuesta a su aparato.

En otras palabras, con Bullrich más competitiva, el pacto entre Massa y Milei por la conformación conjunta de las listas de candidatos a legisladores y concejales no tendrá vigencia en estos comicios. Se jugará a muerte en cada mesa electoral y en cada escuela y la fiscalización será clave.

Ese acuerdo Massa-Milei sirvió desde 2021 para que Milei le carcomiera votos a Juntos por el Cambio en las legislativas de ese año y en las PASO de 2023, pero el resultado de las PASO de agosto último reveló que también le había minado la base electoral al peronismo y eso ya no gustó a los caciques territoriales del partido de Juan Domingo Perón.

Cuál es la apuesta del peronismo para salvar a Massa

Para ganar en primera vuelta y sin balotaje, uno de los candidatos tiene que obtener más de 40 puntos y una diferencia de diez sobre el segundo, o más de 45% sin importar la diferencia sobre su seguidor.

Los popes del peronismo apostarán a que Milei saque 20 puntos en provincias donde en las PASO había tenido 40. ¿Lo lograrán o habrá una ola imparable de votos por Milei? Está por verse. Los gobernadores del PJ no se pueden permitir en estas elecciones que el libertario les cope los cargos.

Es por ello, entre otras cosas, que el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, hizo desaparecer la lista de candidatos a diputados de la Libertad Avanza en su provincia que controla con un puño de hierro.

Según fuentes del peronismo provincial, Zamora había armado esa lista de diputados para sacarle votos a Juntos por el Cambio, pero terminó sacando el 23% de los votos y les comprometía a sus propios diputados. Con un artilugio jurídico, hizo que esa nómina no quedara inscripta en la Justicia luego de las PASO. Así, Milei podría decrecer en votos en Santiago del Estero al no tener tracción territorial.

Sin pacto en vigencia, el peronismo no le cuidará los votos a Milei.

Se termina el acuerdo Massa-Milei

En las últimas semanas el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el dirigente peronista Juan Grabois y el sindicalista Facundo Moyano habían señalado que Massa había puesto candidatos en las listas de Milei a cambio de cuidarle la boleta en las PASO. Ese acuerdo no tendría más vigencia en las elecciones generales, donde se juega el poder.

«Ricardo Quintela (La Rioja) no le entregarán sus senadores a Milei. Sergio Uñac (San Juan) tampoco lo hará con sus legisladores más allá de haber perdido. Ahora se jugará a cara de perro y Massa se encargó de aceitar esa maquinaria», señalan a IProfesional en el peronismo duro.

De hecho, Quintela amenazó con renunciar si gana Milei porque lo acusó de tener «inconsistencia emocional» y que sus propuestas no son viables para sus provincias.

Esta vez, los aparatos jugarán un papel fundamental, según espera el massismo. Ello tal vez no explique más que dos o tres puntos a favor de un lado y de otro. Pero en una eleccion donde en la previa existe un empate técnico, la definición del balotaje se dará tal vez por decimas o por apenas un punto. Cada voto tendrá el valor de miles.

«Massa se acercará en votos a Milei y éste no crecerá tanto o tal vez pierda votos», aventuró un diputado de Unión por la Patria. «Vamos a estar firmes todos los gobernadores y la militancia y Massa será presidente», dijo un gobernador a IProfesional. Los gobernadores, los legisladores y concejales se juegan el poder futuro de cada uno.

En las PASO sólo se elegían candidatos y no los cargos en sí mismos. De ese modo, muchos le cuidaron la boleta a Milei porque no estaba en juego el poder real, sino el posicionamiento de cada candidato en la interna del partido.

«Todos los gobernadores e intendentes del peronismo esta vez no se descuidarán. En las PASO se dejaron estar porque creían que Milei sacaría 20 puntos. Pero ahora no serán tan benignos con los libertarios», dijo a IProfesional un gobernador que conoce de estas tramas secretas. Tambien están esperanzados en ciertas debilidades internas en la fiscalización de Milei, más allá del acuerdo que hizo con el gastronómico Luis Barrionuevo. «Lo de Barrionuevo no le alcanzará para cubrir todas las mesas», dicen en el PJ. La verdad se conocerá el domingo próximo.