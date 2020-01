2020: el verano que quedará en la historia como el más escandaloso de los famosos argentinos en Punta del Este

En poco más de 20 días, se produjeron varios hechos que generaron fuerte repudio en la opinión pública: desde el escándalo de Lucía Celasco hasta el cordero de Álvarez Castillo recuerdan a episodios anteriores, como la pelea entre Pampita y Macedo Por Lorena Lalín 25 de enero de 2020

Los escándalos de los famosos en Punta del Este: Lucía Celasco, Susana Giménez, Pampita, Álvarez Castillo, Dolores Barreiro y «Pocho» Lavezzi

A la temporada 2020 de Punta del Este le hicieron falta apenas unas horas para convertirse en uno de los veranos más escandalosos que protagonizaron las celebridades argentinas que suelen vacacionar en Uruguay. Así, en los poco más de 20 días que lleva el año, fueron varios los famosos cuyos episodios generaron fuerte repercusión mediática, algunos hasta provocando el rechazo de la opinión pública y otros que podrían haberse escrito como una crónica policial. Desde Lucía Celasco y la propia Susana Giménez, pasando por el escándalo del cordero que cayó desde un helicóptero, o las imágenes de los hijos de Dolores Barreiro o el Pocho Lavezzi en vehículos sin casco ni cinturón de seguridad.

No obstante, Punta ya registra antecedentes -incluso, dolorosos- para la farándula nacional: el trágico accidente de Gaby Álvarez, la escandalosa pelea entre Pampita e Isabel Macedo, y la discusión de Pablo Lescano con un fotógrafo son algunos de los episodios pasados que reafirman que enero es el mes más conflictivo del destino uruguayo preferido por los argentinos. Play El video de la pelea de Lucía Celasco

En la madrugada del 1 de enero, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, protagonizó un escándalo policial. La joven celebraba la llegada del 2020 en el boliche Tequila cuando, a la salida del local, tuvo un fuerte altercado con vecinos del lugar. Según trascendió, Lucía había dejado estacionado su vehículo al frente de la casa familiar, obstaculizando la salida del auto de quienes ocupaban la vivienda. Al intentar sacar su camioneta a las 5 de la mañana, Marcelo Parra habría rozado el Mini Cooper de la it girl, quien salió furiosa del local a increparlo.

En la escena también se encontraba su madre, Mercedes Mecha Sarrabayrouse, quien lejos de aportar tranquilidad se sumó a la pelea con Parra, un arquitecto argentino. El caso terminó con una denuncia por amenazas y agresiones contra Celasco, radicada en la Seccional 12 de La Barra. Según trascendió algunos días después, se habría llegado a un acuerdo entre las partes para no continuar con el litigio. Susana habló del hecho y fue contundente: “Un poco la reté (a Lucía); no me quiero meter, que se arregle con su mamá. Yo a mi hija ya la crié; ahora le toca a ella”. Play Las polémicas declaraciones de Susana Giménez: «Si hay pobreza, que la gente se vaya al campo»

Pero ese no sería el único conflicto que iba a enfrentar la diva en el verano, ya que también sería la protagonista excluyente de una extensa discusión pública generada luego de las polémicas declaraciones que realizó al salir de un evento, a menos de una semana de lo ocurrido con su nieta. Al analizar la realidad económica del país, Giménez señaló que sus deseos para el nuevo año eran para la Argentina, y no para ella, y se explayó: “Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero”.

Las declaraciones originaron voces a favor y en contra, y durante días se debatió sobre la intencionalidad de las palabras emitidas por la conductora, quien diva decidió publicar un comunicado en sus redes para aclarar su postura, pero sin acercar disculpa alguna: “En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo mi país y me duelen tremendamente el hambre y la pobreza. No era el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise transmitir. Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema”.

Un fragmento del comunicado de Susana Giménez (Instagram)

Y de este modo, parecía llegar a la paz a la familia Giménez. Pero en Punta del Este no habría tranquilidad para otros famosos.

Hace apenas unos días, Pampita volvió a ser protagonista involuntaria de un nuevo escándalo. La modelo habría tenido una fuerte discusión con su flamante esposo en las calles de Punta del Este, cuando él salió de una farmacia e ingresó al auto donde estaba su mujer. La versión la difundió la periodista Mariana Brey. Y si bien Carolina salió rápidamente a desmentirla, no es la primera vez que se rumorea sobre fuertes peleas con su flamante marido.

El 15 de enero se viralizó un video donde se veía caer a un animal desde una altura de 30 metros, lanzado desde un helicóptero de manera violenta en la pileta de la casa del empresario Federico Álvarez Castillo -dueño de Etiqueta Negra y esposo de la modelo Lara Bernasconi-, mientras se escuchan voces y risas detrás de quienes filman el momento. Play La caída del animal desde el helicóptero, en el video registrado por Álvarez Castillo

En meido de un repudio generalizado de la opinión pública, los defensores de los animales salieron en forma masiva a pedir la prisión del empresario. Álvarez Castillo habló con Teleshow apenas sucedió el hecho: “El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando”. Play Nuevo video del cordero de José Ignacio y Álvarez Castillo sacándolo de la pileta

Por el caso se abrió una investigación judicial contra el esposo de Bernasconi, y que luego involucró alPacha Cantón, un empresario que reconoció haber arrojado el animal. “Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón”, sostuvo Cantón en su declaración, realizada ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay.

En medio de la controversia mediática, Julieta Prandi, quien habló desde Villa Carlos Paz, adonde se encuentra realizando teatro, fue criticada por una desafortunada comparación: “Me recordó a la gente que tiraron al río en la Dictadura”. Play El hijo de Dolores Barreiro manejando un cuatriciclo

Días más tarde, Dolores Barreiro subió a sus redes un video que rápidamente decidió quitar, tras recibir fuertes críticas de sus seguidores. La modelo mostraba, casi divertida, cómo su hijo Suria, de apenas 8 años, manejaba un UTV, un vehículo especial para circular en la arena.A través del espejo retrovisor se visualizaba que en el auto también viajaban otros menores, incluyendo a Indra, la hija más pequeña de la modelo. Además, en el posteo quedaba claro que ninguno llevaba casco ni cinturón de seguridad.Hasta el momento Barreiro no emitió ninguna declaración sobre lo ocurrido.

El hecho hizo recordar a un episodio -simular en su imprudencia- que sucedió en los últimos días de 2019, cuando se lo fotografió a Ezequiel Pocho Lavezzi conduciendo un cuatriciclo por las calles de Punta del Este. El ex futbolista viajaba con su hijo Tomás, de 14 años, y ninguno de los dos llevaba cinturón de seguridad ni portaba casco.

Pero a pesar de que este año parece estar en el podio de los escándalos para los argentinos en Uruguay, en veranos anteriores nuestra farándula también fue protagonista de las noticias.

Así quedó el auto de Gaby Álvarez luego del choque (captura televisiva)

En 2008 el auto en el que viajaba Gaby Álvarez atropelló a una pareja de argentinos que circulaban en una moto: ambos murieron, producto del choque. El ex relacionista público quedó detenido y tras un juicio en el país vecino, junto con su asistente, Blas Cohelo, quien manejaba el coche, fueron condenados a dos años y medio de prisión por homicidio culposo. Al quedar nuevamente en libertad, Álvarez se instaló en la Riviera Maya mexicana, y si bien sigue en contacto con parte de la farándula nacional (fue quien organizó el simulacro de casamiento de Claudio Caniggia y Sofía Bonelli en Tulum), disminuyó notablemente su exposición.

Gaby Álvarez en la actualidad

Dos años mas tarde, durante la fiesta de Año Nuevo de 2010 organizada por Shakira en el boliche Tequila -el mismo en el que Lucía Celasco protagonizó su escándalo este verano- dos famosas argentinas protagonizaron una de las peleas más recordadas de la farándula. Pampita y Benjamín Vicuña compartían por casualidad el festejo con Isabel Macedo, a meses de que circularan fuertes rumores de un affaire entre el chileno y la actriz, quienes habían sido compañeros en la novela Don Juan y su bella dama.

Aunque las mujeres jamás hablaron públicamente del episodio, según trascendió por varios testigos Macedo le envió un provocador mensaje a su ex compañero esa noche: “Que tengamos otra feliz Nochebuena…», le habría dicho, haciendo sonar una pequeña corneta de cotillón. Ese accionar habría provocado la furia de Pampita, quien corrió hacia el encuentro de Macedo, enredándose las dos en una fuerte pelea. Al verlas, Vicuña se fue del boliche, sin siquiera intentar separar a las mujeres.

Pampita y Macedo, protagonistas de una de las peleas más recordadas

Vicuña y Macedo no volvieron a compartir ningún trabajo en común. Y un par de temporadas más tarde Pampita tuvo que lidiar con un nuevo escándalo cuando encontró a su marido con la China Suárez en un alto de grabación de la película El hilo rojo. Desmintiendo a la modelo, quien acusó una infidelidad manifiesta, Suárez juró por su hija (Rufina Cabré) que nada había sucedido con Benjamín. Pero meses después hicieron pública la relación: hoy tienen una hija, Magnolia, y hay fuertes rumores de un nuevo embarazo, al tiempo que Vicuña confesó que la China es la mujer de su vida. En el recuerdo quedó aquel escándalo conocido como “el motorhome, la palta y la manta de Nepal”. Y el juramento fallido de la ex pareja de Nicolás Cabré. Play Pablo Lescano, a las patadas en Ink

Más cerca en el tiempo pero en el mismo vecino país, en el año 2014 el líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, tuvo un feroz cruce con un reportero gráfico. En medio de un show en la disco Ink, en la localidad de Las Piedras, alrededor de las 5:30 de la madrugada el cantante se enojó con un fotógrafo que le sacaba varias fotos con flash desde muy cerca, y luego de insistirle varias veces que deje de hacerlo, perdió la calma y de manera repentina le pegó dos violentos puntapiés. El hecho terminó rápido y la banda se retiró del lugar, ya que la víctima no sufrió lesiones.

Punta del Este suele ser el lugar elegido por muchos de los famosos argentinos que buscan comenzar un nuevo año con la armonía que da la belleza del lugar. Pero la calma y la tranquilidad son solo parte del paisaje. Verano tras verano, los escándalos siguen siendo protagonizados por la farándula de nuestro país.