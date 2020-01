EVANGELIO DEL DÍA*

*Mateo (4,12-23):*



Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,camino del mar, al otro lado del Jordán,Galilea de los gentiles.El pueblo que habitaba en tinieblasvio una luz grande;a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,una luz les brilló».Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos».Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.Les dijo:«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO *



*Mt. 4, 12-23: *

*El seguimiento.*



*1) Tu luz: *

No me cansaré de decirte que vos tenés algo divino. Hay algo de Dios en vos… no puedo creer cómo te ninguneas o basureas. Vos sos importante «Jesús vino y dio la vida por vos» ¿te parece poco? Hay mucha gente que forma parte de tu vida y de la cual vos formas parte de la vida de ellas, ¡no te detengas! Que tu vida no se pase entre queja y queja, en la cama, o simplemente entre pastillas y consultorios médicos. Genera luz, genera ganas de vivir, lleva alegría y entusiasmo. Cambia la cara, silba, canta. Cuántas cosas podés hacer. Todo depende de vos.

*2) El llamado: *

En la Iglesia hay distintas vocaciones, pero a la cual todos estamos llamados es la santidad. Ser santo no significa ser de manitos juntas y como que ni le llega la señal del pecado, ¡no! Eso no es ser santo. Ser santo es aquel que la lucha día a día. Es la persona que trata de ponerlo a Dios en su jornada, es la persona que trata de encontrarle la vuelta a las cosas, es la persona que sabe que está Dios todo el tiempo consigo. Vos estás llamado a eso. Es vivirla de una manera simple y no complicársela tanto ni complicar a nadie.

*3) La palabra: *

Hoy celebramos el domingo de la Palabra. El Papa Francisco propuso que , desde este año, el III domingo durante el año sea el domingo de la Palabra, por una situación concreta, la mayoría de los fieles tiene contacto con la palabra de Dios sólo en la misa. Es necesario profundizar más en la Biblia y a rezar con ella. Por eso me escuchas siempre que digo la cita bíblica, para que la busques y para que toques la Biblia y la leas. Es importante la palabra de Dios y en esto sabes que nuestros hermanos evangelistas y judíos nos llevan años luz. La leen y hasta la estudian. Capaz que una buena propuesta sea que hoy o esta semana lleves tu Biblia para que te la bendigan y recuerdes que, al leerla, estás orando.