Pampita rompió Instagram con sus fotos en bikini desde México

Tras su estadía en Punta del Este, donde se encontraba desde diciembre, Carolina «Pampita» Ardohain y Roberto García Moritán emprendieron viaje hacia la espectacular Riviera Maya, en Yucatán, al noreste de México. Desde allí, deslumbró con infartantes imágenes en bikini

«Ya llegué a mi segunda casa…», escribió este sábado junto a una foto que la sitúa en las playas del imponente complejo Grand Palladium.

Luego de compartir imágenes de sus paseos junto a su flamante esposo, donde se la ve dándole de comer a los animales de la zona, la conductora de Pampita Online (Net TV), rompió Instagram al publicar una serie de fotos en bikini -de su línea- en el spa del establecimiento.Leé también

Recordemos que la jueza del Bailando estuvo en el ojo de la tormenta días atrás, luego de que Mariana Brey contara que ella habría discutido a los gritos con García Moritán en plena calle de Punta del Este.Leé también

¿«Lo que dijo Mariana Brey es mentira«, sentenció Pampita en Twitter cruzando los dichos de la panelista de LAM (El Trece). Tras la desmentida de la modelo y una clara indirecta que le dedicó en Instagram, Brey le respondió con una contundente burla.

“Al que es feliz, se le nota: ¡no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!”, indicó Pampita. “Al que es feliz, no le importan las críticas, ni la envidia, ni las peleas, ni los que joden. Se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo”, retrucó la panelista.

Asimismo, en diálogo con el programa Hay que ver (El Nueve), Carolina explicó: «Es verdad que fuimos a una farmacia, que él se bajó y compró unas gotitas para los oídos que le dolían. Pero cuando subió nos besamos y un beso no mueve el auto (…). No me peleé con mi marido. Eso que contaron viene de la imaginación de alguna persona. Siempre me sorprende la mentira. Seguramente Mariana tuvo una mala fuente que la informó mal», manifestó.

Mariana, quien también se comunicó con el ciclo, respaldó a su informante y dijo: «Entiendo que Pampita lo desmienta y que no le haya gustado la forma en que lo conté. No hubo mala intención. No soy parte de un clan de mujeres que quiere perjudicar a Pampita. Tampoco estoy obsesionada con ella. Me lo contaron dos o tres personas y, cuando lo dije al aire, me llegaron otros mensajes de gente que también presenció ese momento, y por eso sostengo lo que conté», concluyó la periodista.

Como sea, Carolina y Roberto se encuentran en México disfrutando de las paradisíacas playas del caribe y viviendo a pleno su amor.