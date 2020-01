La impactante camioneta de un jugador de Gimnasia que enloqueció a Maradona y lo llevó a interrumpir una conferencia de prensa

Fatura Broun mostró el vehículo con el que se deleita su entrenador. Dijo que antes pertenecía al Pipa Benedetto. 29 de enero de 2020

Todo comenzó cuando Diego Maradona estaba analizando el empate con Vélez en la tradicional conferencia de prensa post partido. El entrenador de Gimnasia estaba hablando del encuentro con el Fortín cuando de repente fue interrumpido por el ruido de un potente motor que aceleraba en las inmediaciones del estadio. “Ese es el de Fatura. ¡Fatura, estoy haciendo una conferencia de prensa la p… que te parió!”, dijo el DT ante las risas de los presentes.

“¡Es un auto de carreras!”, exclamó el Diez con una carcajada que expuso su admiración hacia el vehículo de Jorge Broun. En ese contexto, los cronistas de Líbero se acercaron a Estancia Chica para conocer la máquina que tanto enloquece al ídolo nacional. “Vinimos a comprobar si es verdad lo que dijo Diego”, aseguró el periodista en referencia a las palabras de Maradona, quien consideró como “un enfermo” a su arquero. “Estoy loco. Es verdad. Son sinónimos”, respondió de inmediato el ex Colón y Rosario Central. “Tenemos que entrenar con él en el loquero”, insistió el técnico.

Con el recuerdo presente de la vez que el ex volante llegó a un entrenamiento de Boca con un camión Scania, Fatura reconoció que “Diego es el menos indicado para hablar de autos”.

Tras confesar que a Maradona “le gustó mucho”, pero que “no se subiría”, Broun reveló que se tentó cuando lo escuchó a Diego en la conferencia. “Con las redes sociales me llegó enseguida. Me hizo reír, porque también él se tentó”, dijo el arquero antes de sorprender con el nombre del dueño anterior de la camioneta: “El Pipa Benedetto. El loco es él, porque yo la compré así”.

El divertido informe concluyó al ritmo de la cumbia santafesina acelerando por las angostas calles platenses. A pesar de continuar en la zona roja del descenso, en Gimnasia se trabaja con optimismo y buen clima.