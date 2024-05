«Habrá sumario contra el agente y multarán a monseñor Cargnello»

A través de una entrevista para Somos la Mañana, Matías Assenato reveló las medidas que serán aplicadas tras la viralización del bochornoso video que involucra a la autoridad máxima de la Iglesia Católica.

Tras la indignación pública provocada por el video viral del Monseñor Mario Antonio Cargnello en un control de tránsito, donde admite no tener la documentación adecuada del vehículo y haber consumido alcohol, el Secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Matías Assenato, reveló las medidas que se tomarán tanto contra el agente involucrado como contra el religioso.

«Vamos a proceder con el sumario administrativo contra el agente que no realizó el control de alcoholemia y la remitiremos al Tribunal de Faltas. A raíz de lo que observamos en el video que se difundió en la noche del martes, queremos ser enfáticos: no habrá favoritismos para nadie. Monseñor se ha puesto a disposición para lo que sea necesario. No se llevó a cabo el procedimiento requerido ante un presunto caso de conducción bajo los efectos del alcohol, y el Tribunal de Faltas tomará medidas», expresó Assenato en el programa Somos la Mañana.

El funcionario también destacó que el video parece haber sido grabado hace aproximadamente 10 días, y aseguró que toda la evidencia se ha entregado al Tribunal de Faltas para su revisión y acción.

«Estamos iniciando un sumario contra el agente por no cumplir con sus responsabilidades. Si se verifica lo que Monseñor admitió, se le impondrá una multa y se le revocará su licencia de conducir», añadió Assenato.

Estas declaraciones reflejan la determinación de las autoridades locales de aplicar la ley de manera justa e imparcial, sin importar el estatus o la posición social de los involucrados, y subrayan la importancia de cumplir con las normas de tránsito para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.