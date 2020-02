EVANGELIO DEL DÍA *

*Mateo 5, 17-37*

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero o les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo.Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometarás adulterio; pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les dijo que el que se divorcia , salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio.Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey.Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno”.

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Mt. 5, 17-37: *



*Cumplimiento, mitad que cumplo y mitad que miento.*

*1) Cumplir: *



Hay veces que los católicos usamos a «la misericordia» como canilla libre y tenemos que recordar que hay un punto elemental: «arrepentirse» pero también se une el propósito de enmienda. Debo reconocerte que es un proceso porque los cambios y los logros no son de un día para el otro, es el ir día a día. Esto es como la gimnasia, un desafío personal y cotidiano. ¿Vos lo quieres asumir? ¿O te tiras y auto-justificas?



*2) No matar: *

Hay veces que en la confesión me dicen: «padre, excepto matar hice todo lo demás» y hay veces que le digo «¿criticaste o hiciste chismerio?» Me dicen «sí» y le digo «entonces mataste, y el revolver es la LENGUA». Cuida esa tremenda arma que tenés en tu boca, el criticar mata a mucha gente y antes de poner la lengua en movimiento pon la cabeza en remojo. Porque recuperar la dignidad de tu hermano que lo liquidaste ante los demás puede destruir la historia de la vida de tu hermano.



*3) Cristiano teflón: *

Aprende a descubrir que no son los de afuera los que te complican la vida y no son los de afuera los que no te dejan ser feliz. Sos vos quien debe recordar las riquezas que tenés y lo que Dios puso en ti. Hay situaciones y veces que las cosas escapan a vos y que eso no te llevan a que seas bueno o malo sino que más bien te superan. Vos tienes virtudes y posibilidades de ayudar la vida de muchos, pero no dejes que los de afuera tiren tu vida con sus críticas y opiniones. Aprende a conocerte y aceptarte como sos y ver lo que Dios quiere y necesita de vos para los demás. Es allí cuando aprenderás a ver que tu vida es única y que Dios obra a través tuyo. Cuando tengas en claro ello lograrás que te resbalen esas críticas venenosas y esos comentarios hirientes, como el teflón.