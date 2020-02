Las explosivas declaraciones de Claudio Caniggia sobre su hijo Alexander

2020-02-16

Después del escándalo familiar por su casamiento con Sofía Bonelli, el “Pájaro” dijo que “ojalá se pueda recuperar” el vínculo con el mellizo de Charlotte. alexander caniggia claudio caniggia

Después de la abrumadora exposición mediática de Claudio Caniggia a raíz de las fuertes denuncias de su -ahora- ex esposa, Mariana Nannis, por violencia de género; el revuelo por su casamiento con la joven modelo Sofía Bonelli; y las peleas públicas con su hijo Alexander, el ex futbolista decidió bajar el perfil.

“La situación está más tranquila en comparación con lo que fue meses atrás. No es una situación fácil, pero bueno, con los hijos hubo alguna tensión. En algún momento ojalá se pueda recuperar”, aseguró Claudio en diálogo con el ciclo de Canal 26 Fútbol Sin Manchas. En ese sentido, dejó en claro que su relación con Alexander no está en su mejor momento: “Con dos de mis hijos estoy bien, y con el otro es normal que no lo esté. Con todo lo que ha pasado y por lo que todos saben que ha pasado en los últimos meses…”

Y agregó: “Tengo buena relación salvo con uno de los chicos. No hay (relación) prácticamente. Pero bueno, son cosas que pasan en cualquier familia”.

El escándalo entre Claudio Caniggia y Alexander estalló a mediados de diciembre pasado. Bonelli contó a Teleshow que sufrió un violento episodio con Macarena Herrera, la novia del joven, en el Faena, donde vive todo el clan. En uno de los departamentos vive el ex futbolista y su pareja, mientras que en otro lo hacen los mellizos Alexander y Charlotte, quienes no tienen una buena relación con Bonelli porque apoyan a su madre, Nannis, en su denuncia por violencia de género.