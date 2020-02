«Gorda troll»: la novia de una de las figuras del hockey holandés se sacó contra una hincha argentina

17 de febrero de 2020 16:15

Las jornadas de Hockey se siguen disputando en el CeNARD, por las FIH Pro League y Los Leones se enfrentaron este fin de semana a la selección holandesa, por eso Carolina Pacheco se acercó hasta el predio para poder disfrutar de este encuentro con el fin de obtener la camiseta de Sander de Wijn, uno de los mejores jugadores que tiene la Selección de Holanda.

Fui a ver el partido de hockey Argentina-Holanda, solo quería la camiseta de un jugador holandés que admiro. Y la novia del jugador me responde eso. Nunca tuve malas intenciones. No me parece correcto recibir esta agresión, no era necesario. Nunca sean una persona asi. pic.twitter.com/85hf0iVwjz