*EVANGELIO DEL DÍA*

*Marcos (9,30-37):*

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos.Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?»Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante.Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.»Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Mc 9, 30-37: *

*

El poder te lleva a perder.*

*1) Que nadie lo supiera: *

Vos sabes que estamos en tiempos donde casi no hay intimidad, ni interioridad. Pues en las redes sociales algunos hasta publicamos la comida que comemos. Llegamos a hacer tan pública nuestra vida, que parece que todos saben todo de nosotros. Capaz que es tiempo de hacer un alto y resguardarte un poquito en las redes sociales (facebook, Twitter, Instagram, etc.) o en tu relación con los demás. No es necesario ni bueno que a todo el mundo le cuentes lo que te pasa, pues pueden manosear tu corazón.

*2) La pasión: *

Estamos cerca del miércoles de ceniza. Capaz que está bueno que empieces a pensar por lo menos 5 cosas que vas a ofrecer en esta Cuaresma, y no te digo que sean ¡Oh wow! Fijate en algo sencillo, posible y concreto. Por ejemplo: “En esta Cuaresma rezar un Padrenuestro por … que me cuesta”.

*3) Poder: *

Cuánto sabemos lo que enceguece el poder y el uso del poder para aprovecharse de los otros. Hasta dentro de la misma Iglesia nos pasa esto. Cómo nos duele aquellos hermanos que se escandalizan y pierden la fe por causa de otros que se creen dueños de la parroquia o movimiento, entablando un poderío casi como de una dictadura y en la cual el feligrés parece que no va a buscar gracias, sino más bien decretos. Pidamos hoy a Dios no perder nunca el Espíritu de Servicio y de Humildad.