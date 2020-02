Los escandalosos audios de Anamá Ferreyra sobre el casamiento de Eduardo Costantini y Elina Fernández

En una serie de mensajes, la conductora brasileña habla del supuesto “plan maestro” de la modelo para conquistar al reconocido empresario. Además, revela una anécdota imperdible: Anamá creyó que Costantini era el “abuelo” de Elina 25 de febrero de 2020

En una ceremonia íntima ante unos 50 invitados en el Alvear Palace, donde no se aceptaron obsequios (“El mejor regalo es tu presencia”, se les aclaraba a cada asistente), Eduardo Constantini y Elina Fernández Fantacci dieron el sí este sábado 22 de febrero. El reconocido empresario, de 73 años, y la modelo, de 30, formalizaron su vínculo luego de nueve meses de noviazgo. Se habían conocido en el bar del Malba. Pero, según Anamá Ferreyra, el hombre de negocios y su prometida no se conocieron allí por casualidad, sino por un “plan maestro” elaborado por Fernández Fantacci.

La revelación surge de tres escandalosos audios que la conductora brasileña le envió a una persona cercana apenas un día después de la boda. Teleshow tuvo acceso a esas grabaciones, en las cuales Ferreyra cuenta, entre otras cosas, que un día creyó que Constantini era “el abuelo” de Elina y explica en que consistió su “plan” para conquistar al empresario.

Conocedora como pocas del mundillo de la moda, del cual surgió Elina, la panelista de Tarde pero temprano empieza en los audios destacando la decisión de la joven modelo. “Lo bien que hizo Elina, lo bien que hizo”, reflexiona, para -acto seguido- contar una anécdota.

Ésta sucedió en un desfile en Mar del Plata, al parecer organizado por Héctor Vidal Rivas, aunque se abstiene de dar precisiones sobre la fecha. Ese día Ferreyra se encontraba junto a su hija, Taína Laurino Ferreyra, buscando un lugar donde sentarse. Quería hacerlo en una mesa en la cual “estaban todos”. El problema surgió cuando allí también “estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, vacías”, según recuerda.

Alguien le cuenta: «(Ese ‘viejito’) es algo de Elina”. Y Anamá fue a buscarla. “Elina, ¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?”, le solicitó. “No es mi abuelo, Anamá, es mi marido”, le aclaró, mientras a su lado Taína “casi se muere, se descompone”. La conductora no le creyó. «Elina, no me jodas… ¡Ni tu padre puede ser!”. “Bueno, me gustan los viejitos…”, retrucó la modelo.

Eduardo Costantini y Elina Fernández

Pese a esta confusión, en ningún momento Ferreyra deja de reivindicar el accionar de Fernández, de quien -dice- elaboró “un plan maestro” digno del asalto al Banco Río -según su alegoría- para conseguir la atención de Costantini primero, y luego, su estima. Y ahondó: “Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research (búsqueda), y había visto que él estaba soltero. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita…».

A partir de entonces, de acuerdo a las palabras de Anamá, Fernández -quien nació en Mendoza pero desde hace una década reside en Buenos Aires- habría conseguido de Costantini -cuyo patrimonio ronda los 1.200 millones de dólares-, propiciara su carrera como modelo: “Ayudaba a todo para que, bueno…”, desliza la conductora. ¿Y cómo terminó la historia? “Casamiento en el Alvear a las 6 de la tarde, ¡vermouth, papas fritas y good show!”, celebró Anamá, quien -a modo de lamento- expuso un deseo propio: “Yo tampoco lo puedo hacer. Yo estoy acá. ¡Yo quiero alguien que me lleve en business a algún lado!”, bromeó.

El posteo en Instagram con el que Elina confirmó que se había casado con Costantini. «Nos reconocimos ‘almas gemelas’ y ‘amor de nuestras vidas’ apenas nos vimos por primera vez», destaca. Para Anamá, eso estuvo muy bien pensado: se trató de «un plan maestro»

Pero además, la ex modelo deslizó que Elina no podrá ser madre junto a Costantini. “No va a poder tener hijos porque la brasilera que estuvo casada con él (hablaría de Clarice Tavares) le hizo hacer la ‘vase…co…tomía’, una cosa así”, explicó, en referencia a una presunta vasectomía.

Anamá Ferreira (Foto: Franco Fafasuli)

Aquí, los audios completos de Anamá:

—Yo estaba hablando ahora con un amigo porque Lina… lo bien que hizo Lina, lo bien que hizo. No va a poder tener hijos, porque la brasilera que estuvo casada con él lo hizo hacer la “vase…co…tomía” (por vasectomía), una cosa así. Pero Elina, yo contaba un cuento ahora, hace un ratito, a un amigo, que cuando fui a Mar del Plata al desfile de… de… de… de Vidal, hace, no sé, estaba Jorge creo, no, no estaba más Jorge, me fui a… a… quería sentarme en una mesa que estaban todos, y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, viste, vacías, y qué se yo. Entonces yo me iba a sentar y… y… estar en la mesa que estaba Elina. Y entonces me dijeron: “(Ese señor) es algo de Elina”. Entonces yo fui y le dije a Elina, estaba Taína al lado, Taína casi se muere, se descompone, estaba Taina, estábamos ahí, y le digo: “Elina, ¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?” (ríe). Y Elina me mira y me dice: “No es mi abuelo, Anamá, es mi marido”. “Elina, no me jodas…”. “No, no, es mi marido”. Yo digo… por eso digo: “¡Ni tu padre puede ser!”. “Bueno, me gustan los viejitos…”.

—El viejito, el viejito, el viejito… el viejito le pagaba a Vidal, pagaba todo, ayudaba a todo para que, bueno… Pero Elina después, Elina hizo un plan maestro, chicos, yo la felicito, pero la felicito. Hizo un plan… ¿viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este maestro, porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al Malba, porque había hecho todo un research, y había visto que él estaba soltero, y se iba a tomar algo al Malba. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita… casamiento ayer, en el Alvear, a las 6 de la tarde, ¡vermouth, papas fritas y good show!

—Yo tampoco lo puedo hacer. Yo estoy acá. ¡Yo quiero alguien que me lleve en business a algún lado! (ríe).