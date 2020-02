*LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO*

*27 de Febrero*

El Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos dirigirnos a él con estas hermosas palabras de los Salmos:»Señor, qué precioso es tu amor. Por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura y calman la sed en el torrente de tus delicias» (Salmo 36,8-9).»Dios mío, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta… Tu amor vale más que la vida, mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte en mi vida y levantar mis manos en tu nombre. Y mi alma se empapará de delicias y te alabará mi boca con cantos jubilosos… Me lleno de alegría a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti, y tú me sostienes» (Salmo 63,2-9).»Señor, en ti me cobijo, no dejes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor, líbrame» (Salmo 31,2).»Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu nombre, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche» (Salmo 92,2-3).

PÍLDORAS DE FE *

No sé qué estés viviendo o sufriendo en este momento, o si estás atravesando un momento muy duro que parece que no tiene solución; pero quiero que sepas y recuerdes que Dios te ama mucho y quiere hacerte sentir protegido y amado. Dios desea que lo busques, Él quiere enviarte todo su poder transformador y liberador, si tan solo levantas tu mirada al Cielo y le pides ahora, desde el fondo de tu corazón, que te cubra con su amor y con sus bendiciones. Vamos, resiste, avanza en tu lucha. No es cuestión de lógica, es una cuestión de FE.