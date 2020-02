Britney Spears compartió un video del doloroso momento en que se rompió un pie

La cantante bailaba con toda su energía, pero dio un mal paso y terminó en el suelo 27 de febrero de 2020

La cantante no había bailado en seis meses y terminó en el suelo

La cantante Britney Spears compartió con sus seguidores en Instagram el doloroso momento en que se rompió un pie mientras bailaba frente a la cámara.

Vestida con top amarillo y short negro, la intérprete de música pop quiso realizar algunos pasos.

Britney lucía llena de energía mientras giraba, movía los brazos, agitaba su cabellera e incluso realizaba algunos saltos.

Pero en un momento, Britney se resbaló al intentar hacer un paso y se escuchó un fuerte ruido que indicaba algo malo con su pie.

Britney se mostró animada bailando

La propia cantante lo confirmó al compartir el video este miércoles por la noche. “No había bailado en seis meses, así que en este punto estaba llena de ímpetu y sí, ya sé que estoy descalza … no se rían, pero me aggaro mejor al suelo de esa manera. PD. Pueden escuchar aquí cuando me rompí el pie”.

El clip de la estrella ya registró más de seis millones de vistas y tiene casi 36.000 comentarios, entre los que destacan los de algunas celebridades, como la actriz Selma Blair, quien le escribió: “Eres adorable. Recupérate, ángel”.

Poco antes de publicar el video sobre su percance al bailar, Britney había mostrado en la red social un detalle de su vida cotidiana.

Britney mostró su habilidad para el baile

La estrella de la música pop compartió un par de imágenes de su visita a una iglesia y explicó que incluso en vacaciones no deja de acudir.

Y es que Spears está disfrutando de unos días días de descanso en Maui, como ella misma informó en un clip en donde dijo estar rodeada de aves.

«Nunca antes había escuchado algo tan fuerte en mi vida … ¡Sentí que estaba en un zoológico! ¡Qué día tan genial! PD: si eres un pájaro, yo también soy un pájaro», escribió para acompañar su publicación.

Britney también se dejó ver en otro clip disfrutando del sol y el mar y además mostró su tonificada figura portando bikini amarillo.

tenía seis meses sin bailar

La cantante ha estado alejada de los reflectores en el último año, sobre todo a raíz de algunos problemas en su salud mental que la llevaron a estar internada en una clínica especializada.

En septiembre de 2019, Britney compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores, luego de la alarma que se desató porque subió un extraño video a su Instagram y abandonó a su novio, Sam Asghari, en una alfombra roja. Además perdió la custodia compartida de sus dos hijos.

«¡Espero que no me hayan olvidado! Estoy haciendo esta transición en mi vida para concentrarme en lo que realmente quiero. He trabajado sin parar desde que tenía 8 años en este negocio. A veces es bueno parar y reflexionar !!!! Los extraño a todos … Realmente tengo los mejores fans del mundo!!! “, escribió la intérprete en un post en Instagram.

Desde hace más de una década, Britney está bajo la tutela de su padre (Foto: archivo)

Semanas antes, Spears había confesado en la misma red social que se sentía sola y no sabía en quién confiar.

“La vida en Los Ángeles es un viaje. Puede ser solitaria a veces. Nunca sabes en quién confiar y algunas personas pueden ser falsas. Tengo un círculo de amigos muy pequeño y simplemente hago lo que me hace feliz. Me rompe el corazón ver los comentarios en mis posts a veces, así que simplemente decido no verlos más… dejemos que los haters hagan lo que saben hacer mejor …¡odiar!”.

Debido a los problemas de salud mental que ha enfrentado, Britney canceló las presentaciones que tenía programadas en Las Vegas y por ahora ha estado lejos de cualquier actividad profesional relacionada con la música.