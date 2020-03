EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-19):



EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud.En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos.Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos».



Mt. 5, 17-19:

Cumplir y fingir.

1) Dar cumplimiento: No dejes de meditar la Palabra de Dios. Aprovecha estos días de cuarentena para agarrar la Biblia y leer algún pasaje o baja la aplicación así aprovechas y lees un cachito. Mira cuán importante es la Palabra de Dios que Jesús le da su respaldo, pero muchas veces nosotros ni la miramos, capaz que la tenemos de adorno en la casa o como un objeto de la suerte. Aprovecha y lee la Palabra.



2) Cumplir: Amar a Dios es cumplirlo todo porque él mismo te lleva a ello. Ser cristianos hoy implica ser buenos ciudadanos y cumplir estos días de cuarentena como se debe, siendo prudentes, cuidándonos los unos a los otros, siendo responsables, recordando que no son días de vacaciones sino de resguardo y de cuidado.



3) Ser gigantes: Es este el punto, la visión sobrenatural. Seremos gigantes cuando descubramos quiénes somos y hacia dónde vamos. El camino hacia el cielo no para, pero vos y yo estamos llamados a caminar y luchar juntos. Dios no quiere que nos salvemos solos sino que somos una familia y debemos ayudarnos los unos a los otros.