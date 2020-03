Por qué EEUU acusó a Venezuela de ser un narcoestado con Maduro como líder del cártel

viernes 27 de marzo de 2020 10:23

El analista internacional Claudio Fantini dialogó con el equipo de Cada Mañana y explicó los motivos que llevaron a la administración Trump a realizar tamaña acusación.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció este jueves la presentación de acusaciones judiciales por narcotráfico y lavado de dinero contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuya captura -o información conducente a ella- el Departamento de Estado ofrece 15 millones de dólares.

La decisión fue confirmada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien en su cuenta de Twitter anunció “recompensas para llevar ante la Justicia a los ex funcionarios del régimen de Maduro responsables del tráfico internacional de narcóticos”.

“La gente de #Venezuela merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de las personas”, agregó el funcionario estadounidense.

Por tal motivo, el equipo de Cada Mañana dialogó con el analista internacional Claudio Fantini.

Las frases más destacadsa de Claudio Fantini en Cada Mañana:

“La denuncia del gobierno de Estados Unidos tiene que ver con este momento y a la vez no tiene que ver con este momento. Cuando uno ve esta denuncia y el argumento que la sustenta no encuentra nada sustancialmente nuevo, diferente, a todo lo que ya se sabía. Hay un rediseño de las acusaciones que ya se habían hecho”.

“Desde hace tiempo se sabía del cartel de los Soles por las insignias de los militares del alto mando en Venezuela, desde hace tiempo sabemos que es las FARC la que le provee cocaína a Los Soles, el lado militar del régimen que encabeza Nicolás Maduro, y que hay un punto de distribución desde Venezuela hacia el norte”.

“En EEUU está el máximo mercado de consumo y tiene la moneda más poderosa. Que el régimen chavista es un narco régimen es algo que se sabe desde hace mucho. Esta vez se dice que el jefe de la organización narcotraficante es Nicolás Maduro, pone en segundo lugar al general Padrino López y a Michael Moreno que es el jefe de la Corte Suprema de Justicia. Luego viene Diosdado Cabello y también el vicepresidente Tarek Elaizami”.

“¿Por qué en este momento?, ¿Por qué agregarle una suma de 15 millones de dólares para la captura de Nicolás Maduro? Porque posiblemente en este momento en el escenario de la pandemia están apareciendo fragilidades en el régimen, el miedo está creando grietas dentro del régimen y por ende se están abriendo los flancos por donde podría entrar una acción que genere un levantamiento militar. Esto se está intentando desde hace rato, se intentó con los camiones con ayuda humanitaria. Luego se intentó con el levantamiento de Leopoldo López y Juan Guaidó. Ahora estarían viendo que hay fisuras en el régimen”.

“Posiblemente se esté viendo un momento adecuado para intentar el quiebre del bloque militar que sostiene al régimen”.

“Estamos en un escenario absolutamente distinto al que existía hace algunos meses. En este escenario diferente en el bloque militar venezolano puede haber fragilidades que antes no las había. Y en el bloque externo que sostenía al régimen militar venezolano puede haber cambios que hasta hace un par de meses no existían. Mi impresión es que el gobierno de EEUU está testeando si puede haber fragilidades que antes no estuvieron y que se produzca en este escenario dramático la caída del régimen”.