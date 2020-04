*EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Mateo (28,8-15):



EN aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos.De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo:«Alegraos».Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él.Jesús les dijo:«No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles:«Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernados, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros».Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy.

*Mt 28,8-15: Fuerza y alegría*. *1) Atemorizados, pero con alegría*: esto sentían las mujeres. Hoy vos y yo también estamos así, con miedo, pero con alegría. Sabemos que todavía no todo está bien, pero estamos con esa alegría de saber que Cristo está vivo. Que la alegría entre en tu corazón, date el permitido hoy. Que en tu cabeza y en tu corazón ronde lo alegre y lo que te genera alegría. Las preocupaciones están siempre, los miedos siempre dan vuelta en tu cabeza y en la mía. Hoy que tome la alegría nuestra cabeza. Trata de luchar por hoy tener una actitud alegre. *2) Alégrense*: pascua es paso de la muerte a la vida. Hoy hacé el paso en tu vida. Sacá de vos eso que te mata y que te lleva a ser una persona muerta en vida. Alejate de aquello que no te hace bien y te intoxica. Hoy vos tenés que ser un misionero de Dios y la clave es la alegría con que se lleva. Debo reconocer que esto nos falta. Hay veces que los misioneros cristianos parece que comemos limón muy seguido por la cara de amargado que llevamos. Hoy llevalo a Jesús y lo anunciemos desde la actitud positiva y alegre. *3) El ocultar*: un pecado que puede habitar entre nosotros es la omisión, que es ocultar la verdad. Vos tenés mucho para hablar y recordá vivir en la verdad. Que tu vida no sea una mentira porque solo te la complicás. Viví en Dios, que significa vivir en la verdad.