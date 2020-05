EVANGELIO DEL DÍA

🌿

Lectura del santo evangelio segun san Juan (6,60-69):

EN aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron:

«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?».

Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo:

«¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen».

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar.

Y dijo:

«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede».

Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.

Entonces Jesús les dijo a los Doce:

«¿También vosotros queréis marcharos?».

Simón Pedro le contestó:

«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios».

Palabra del Señor

n. 6, 60-69: Tú das vida eterna.

1) Es duro: te debo reconocer que nos fuimos haciendo light en algunas cosas. Cuando leo historia de la Iglesia y veo que al inicio la confesión era pública y era una vez en la vida digo: “mamma mia», menos mal que no estoy en esa época. Esto era hasta el siglo XI, pero en verdad que quien desea seguir a Jesús es una decisión de vida, es un compromiso. Después de esta pandemia saldremos a la calle y allí deberemos cuidar ese fueguito que se nos ha encendido durante el tiempo de la cuarentena. Es llevarlo a Jesús y saber que «Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin…»

2) El Espíritu: es lo que nos mueve y nos llena. Hoy pidamos al Espíritu Santo que no nos cansemos, pidamos la fuerza para seguir y para también aliviar a muchas almas. Hoy la gente también necesita de vos y juntos podemos ayudar, acompañar y consolar a esta sociedad golpeada.

3) Venir a mí: la fuerza nos la da Dios y solo con Él podemos todo. Somos simples servidores, pidamos a Dios que nos llene de su amor y su paz para que con un corazón lleno movamos a este mundo.