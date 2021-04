«30 lucas por error»,el héroe deTwitter que se volvió viral por su noble gesto

“Me dio mucho miedo caer en una estafa, no sabía dónde me estaba metiendo”, contó Sebastián en la red social.

Sebastián Antonelli, el héroe de Twitter que se volvió viral por su noble gesto. Foto: Sebastián Antonelli

Cuando Sebastián Antonelli se despertó, el martes pasado a la mañana, vio una notificación en su teléfono que le llamó la atención. Era un mensaje directo, que le había llegado durante la madrugada y provenía de un desconocido, que escribía con desesperación: «Necesito comunicarme con vos, pasame un teléfono».

El día anterior este joven platense había realizado una serie de operaciones por intermedio de su billetera virtual con esta persona que le escribía en medio de un ataque de nervios. En el mensaje le explicaba que había quedado en el medio de un error insólito: «Te transferí 30 mil pesos a tu cuenta por error».

Ahora Sebastián tenía libertad para hacer lo que quisiera, sin ninguna consecuencia. El hombre se había equivocado al realizar otra transacción y por error le compartió el CBU de Antonelli a un tercero, que envió el dinero y ya no se quería hacer responsable. Es decir que el protagonista de esta historia había recibido una transferencia bancaria completamente confirmada y segura con el jugoso dinero. Dependía de él devolverlo o no.

La historia de @seba_antonelli se volvió viral en Twitter.

«Yo le di criptomonedas a una persona y te lo pagó a vos en vez de a mí porque le pasé mal los datos», explicaba el hombre que trataba de recuperar su plata. «Pero él se lavó las manos, dijo que ya me había pagado», agregó con toda su lógica ansiedad. Sebastián se dividía entre las dudas sobre si se trataba de una especie de estafa y la opción de sumar unos buenos pesos sin demasiado esfuerzo.

«Al primer momento decís: ‘Wow, me cayó algo de arriba’. Pero después lo pensás dos segundos y decís: tal vez lo necesitan para algo importante, no le puedo hacer esto», confiesa a Clarín Sebastián, hoy convertido en una suerte de héroe de Twitter por su noble gesto.

El hombre le mandó este mensaje en su cuenta de Twitter a Sebastián.

Las dudas quedaron de lado al instante, ya que siempre tuvo en claro que no había lugar para quedarse con un dinero que no le pertenecía. «Te ponés en el lugar del otro y si a vos te pasa querés que alguien sea honesto y te la devuelva, así que básicamente yo hice eso».

«Tuviste suerte porque caíste con alguien decente», le dijo este desarrollador de sistemas antes de enviar nuevamente los 30 mil pesos al preocupado santafecino, que agradecía su actitud.

«Hasta me llegaron mensajes privados de gente que no conozco para agradecerme por lo que hice», dice Sebastián.

«Estaba como loco, porque encima quedaba mal con la otra persona así que estaba desesperado. Esa sensación de no saber qué hacer, porque el banco no te va a responder por una falta de atención. Yo me puse en su lugar y me hubiese vuelto loco yo también», agregó Sebastián que el martes resolvió el conflicto y un día más tarde decidió comentarlo en su cuenta de Twitter.

La historia de Sebastián Antonelli (@seba_antonelli) tuvo más de 35 mil likes.

«Estoy sorprendido, no pensé que iba a tener tanta repercusión, me llamó mucho la atención». Fueron más de 35 mil «me gusta», los que recibió el tuit en el que explicó que devolvió la plata. De inmediato se generó un enorme debate con comentarios de todo tipo y muchos halagos por su gesto. «Hasta me llegaron mensajes privados de gente que no conozco para agradecerme por lo que hice».

Sebastián Antonelli (@seba_antonelli) recibió más de 2 mil comentarios.

¿Pensaste que podrías llegar a caer en una estafa?

Sí, me dio mucho miedo caer en un cuento del tío, hay muchos robos con historias de este estilo y yo no sabía dónde me estaba metiendo. Así que le pedí que me pasara toda la información para confirmar lo que me decía. Él me dijo: «Chequealo en tu cuenta para que veas que es verdad y necesito que me la devuelvas». Yo le contesté que no tenía problema, pero que quería chequear.

Me pasó sus datos, capturas de pantalla y toda la información posible para que yo confirmara que era cierto lo que decía. Además, lo «googleé» y me fijé que fuera él. Obviamente que cuando le devolví la plata me súper agradeció.

«Estoy sorprendido, no pensé que iba a tener tanta repercusión», contó Sebastián.

Cuenta Sebastián que cuando les contó la historia a sus amigos «obviamente me gastaron», pero que en casa hubo orgullo: «Todos me felicitaron».

¿Te hubiese venido bien la plata?

Yo tengo laburo, pero la verdad que fui padre hace 2 meses y se me incrementó el gasto entre los pañales y todo lo que hay que comprar, así que mal no me hubiese venido. Pero era algo que yo no podía hacer de ninguna manera.