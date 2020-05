EVANGELIO DEL DIA💫🌹

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (Jn 16,12-15):

En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: «Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros».

Meditación del Evangelio por el Padre Luis Zazano💫🌹

Jn 16, 12-15: La verdad.

1) Comprender: esta relación con Dios es dinámica, es un proceso. Hay veces que queremos entender todo de golpe y no. La Teología es esa ciencia en que mitad se estudia en libro y la otra mitad se lo experimenta en la vida. Hay cosas que uno no comprende de la vida, pero cuando vas viviendo la vida se empiezan a comprender muchas cosas, pero nadie tiene el diario del lunes…

2) El espíritu de verdad: es introducirnos en esta verdad y caminar en ello. Ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Siempre habrá una lucha interna en vos y en mí. El gran problema es cuando te mentís a vos mismo y dejas de lado la verdad por una disfrazada conveniencia. No dejes de luchar porque sobreviva la verdad en vos. Siéndote sincero con vos lograrás caminar muy lejos en tu vida. Pero si te mentís a vos, lo único que lograrás es anestesiar tu vida.

3) De lo mío: ya estamos cerca de Pentecostés. Pedí al Espíritu Santo que te dé el don de la templanza para que sepas controlarte en la vida y aprendas a manejar las situaciones que van apareciendo, y no que las situaciones te manejen y desestabilicen. Hoy logra vivir la vida y no te autodestruyas con situaciones que se presentan.