Un neuquino inventó tapabocas para materos

Neuquino inventó tapabocas para materos

2020-05-22

El nuevo invento sirve para tomar mate y poder fumar sin dejar de protegerte.

Juan Manuel, un joven de 38 años inventó el tapabocas con una ventanilla desmontable para los fanáticos del mate y los fumadores. La idea surgió cuando el joven neuquino subió a un colectivo y vio al chofer tomando mates con el barbijo en el cuello.

«Como no tengo ingresos decidí arrancar con este emprendimiento, que si todo sigue bien, voy a hacer los tapabocas tradicionales. No sólo me ayuda a mí, sino que le dimos una mano enorme a la costurera que estaba sin trabajo. En general, son aceptados por la gente aunque tiene sus detractores. A ellos les digo que la idea es usarlos con responsabilidad», comentó Juan Manuel en diálogo con TN y La Gente.

La idea para la segunda etapa de producción es contratar a más gente que esté desocupada, compartir el proyecto y generar ingresos para todos a modo de ayuda ante el parate por la cuarentena.