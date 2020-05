Thalía compró una propiedad millonaria en Miami

30 de mayo de 2020 11:13

Thalía y Tommy Mottola

Thalía adquirió una vivienda cotizada en ocho millones de dólares en la ciudad donde inició su relación con Tommy Mottola.

Thalía se ha consolidado como una de las artistas más importantes de Latinoamérica, destacando no solo en la actuación sino también el canto. Durante la cuarentena generada por el coronavirus, la artista ha ganado mayor popularidad gracias a sus constantes publicaciones en sus redes sociales donde entretiene a todos sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas se hizo noticia por una nueva adquisición que realizó.

La nacida en Ciudad de México ha comprado una millonaria propiedad junto a su esposo, el productor Tommy Mottola, y el departamento que está ubicado en Miami cuenta con cuatro habitaciones y cinco baños.

Según informó Minuto E, Thalía tuvo que desembolsar aproximadamente ocho millones de dólares por la posesión de esta vivienda, que está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Surfside, nada más y nada menos que el “Four Seasons Residences at the Surf Club”.

Esta propiedad se encuentra ubicada cercana al mar, por lo que la vista que tendrá la cantante desde la ventana será espectacular, pudiendo disfrutar del océano y el sol sin la necesidad de salir de la comodidad de su departamento. Cabe destacar que Miami es la ciudad donde la actriz comenzó su relación con su esposo, lo que convierte la mudanza en un movimiento especial. Thalía está pronta a ser vecina del fundador de Groupon, Eric Lefkofsky y de Charles Jenkins Jr. quien es el ex director ejecutivo de Publix.