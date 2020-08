Goleada histórica del Bayern Munich: derrotó 8 a 2 a Barcelona

El gigante alemán se clasificó a las semifinales de la Champions League

El Bayerni Munich dio una paliza de fútbol al Barcelona que capitanea el astro argentino Lionel Messi en esta atípica UEFA Champions League que se disputa a eliminación directa en Portugal. El equipo bávaro ganó 8 a 2 y se clasificó a semifinales.

