Frenan la designación de Josefina Medrano en la Superintendencia de Salud

El ministro Ginés González García la iba a nombrar como delegada en Salta, pero hubo un fuerte rechazo de los dirigentes del Frente de Todos.

El desembarco de la exministra de Salud Josefina Medrano como delegada en Salta de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación quedó trunco, según informaron altas fuentes

Si bien había intenciones del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, de otorgarle el cargo por un pedido que le habría llegado desde el Grand Bourg, tuvo que frenar el plan ante el malestar que generó entre los dirigentes del Frente de Todos. Aseguran que la designación no se llegó a firmar. No obstante, decidieron hacer público un duro cuestionamientos para que el freno no sea provisorio y se detenga el nombramiento por completo.

Medrano fue desplazada del Ministerio de Salud de Salta el 8 de septiembre, en medio del pico de la pandemia del coronavirus. En su lugar asumió Juan José Esteban.

“Dejo mi lugar como un aporte y como parte de un proyecto de Gobierno. No dejo este honroso cargo sino por expreso pedido del gobernador, ya que no soy de dejar tareas incompletas, por difíciles que sean”, había tuiteado esa noche Medrano.

Una vez que cobró fuerza la posible designación de Medrano en la Superintendencia de Salud, referentes del Frente de Todos, que incluso realizaron una reunión virtual por el tema, manifestaron que Medrano estuvo en Salta al frente del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri. Por eso, cuestionaron la intención de González García de darle un nuevo cargo.



Su puesto

Medrano es empleada de planta permanente del PAMI y dicen que no quiere regresar a una repartición que ahora está en manos de La Cámpora. Anoche, el Partido de la Victoria, Kolina, Partido del Trabajo y el Pueblo, Unidad Popular, Felicidad, Frente Grande, Izquierda Popular y el Partido de la Cultura, Educación y Trabajo, emitieron un comunicado para “repudiar” la posibilidad del ingreso de Medano a la Superintendencia de Servicios de Salud. La responsabilizaron por la crisis nutricional en el norte salteño.

La senadora Nora Giménez aseguró que el gobernador “Gustavo Sáenz solicitó al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la designación de la exministra de Salud de la Provincia, doctora Josefina Medrano de la Serna, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación Delegación Salta”.

Planteo

“Mientras el Gobierno nacional con Alberto y Cristina garantizaron los recursos económicos para que los salteños puedan paliar la crisis provocada por la pandemia, muchos de esos fondos no cumplieron con el destino asignado”, expusieron en el comunicado.

“Los partidos políticos y movimientos sociales que integramos el Frente de Todos Salta, sus legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes y militantes, rechazamos la designación de Medrano y pedimos la investigación de su gestión”.

f:El Tribuno