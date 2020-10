Yanina Latorre se disculpó públicamente con Nacha Guevara luego de sus burlas: «Me desubiqué y doy la cara»

2020-10-02 13:55:52

La panelista miró a cámara y asumió su equivocación, tras imitar los gestos de la artista en un vivo de Instagram.

Mirando a cámara con convicción, Yanina Latorre utilizó unos minutos de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) para hacer un fuerte mea culpa, luego de su polémica imitación a Nacha Guevara en un vivo de Instagram. Meses atrás, la panelista emuló a la jurado del Cantando temblando, pero salió a la luz recientemente, luego del desafortunado «chiste» que hizo Lola Latorre sobre el tema en TV.





Luego de pedirle perdón en privado y por Twitter, Yanina lo hizo en LAM: «Me mandé una cagada y me hago cargo. Me desubiqué. Esto pasó hace dos meses y medio, tres, yo no me di cuenta de que había pasado. No lo registré. De hecho, fue en un vivo con 40 o 50 mil personas. Todos mis vivos están publicados, porque yo no escondo y no borro. Porque yo siempre de lo bueno y de lo malo me hago cargo. Nunca me escondo, siempre doy la cara y hablo. En ese momento lo dije y no me di cuenta. Ahora lo buscaron y van a sacar de contexto un montón de cosas. Lo que hice es horrible. Yo me hago la chistosa, la graciosa, y a veces me sale bien, a veces me sale mal. Acá he imitado a Nicole Neumann, a Luli Salazar. No soy Fátima Florez, soy una pelotuda que a veces hace estas cosas. A Nacha la imité mal, me salió para el orto, y le molestó a mucha gente. Todavía no sé si le molestó a Nacha porque todavía no hablé con ella, pero voy a hablar».

Asumiendo su error, Yanina Latorre agregó: «Yo me hago cargo de la burla. Le hice burla y pido perdón. Pero yo no hice referencia a una enfermedad, para mí era un tic del que todo el mundo hablaba. No nos hagamos los bobos. A Nacha le jodió más que se hable de una enfermedad. Ella dijo que no está enferma».