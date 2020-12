EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (10,21-24):

EN aquella hora Jesús se lleno de la alegría en el Espíritu Santo y dijo:

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar».

Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte:

«¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron».

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc. 10, 21-24:

🍃🌷Alabarte Señor.

1) El gozo:

Es saber que Dios sigue obrando en tantas personas. Porque en este mundo también hay gente buena, gente que nos hace la vida más fácil y nos ayuda a pelearla día a día. Es saber que estamos también gozosos porque hemos conocido gente buena. Hoy agradece a Dios por esa gente que te puso a tu lado y en tu caminar, que te puso el hombro y te ayuda a entender que la vida tiene de todo, pero que sos vos quien elegís con quién caminar.

2) Ver:

Pedí a Jesús que te ayude a ver, a tener esa capacidad de mirar la vida como Él la mira y comprender que fe es eso «mirar la vida con los ojos de Dios». Anímate a ver tu realidad y aceptarla para actuar en tu propia vida. Vos sos una obra de Dios, que culminará esa obra con tu propia muerte. Muchos dependen de vos, pero vos debes ver bien hacia dónde ir.

3) Alabar:

Todo lo que hagas es para mayor gloria de Dios y es por ahí donde pasa esa grandeza. La obra de Dios es comprender que Él no te abandona sino que camina tu vida con vos para que llegues a Él que es la verdadera Vida.