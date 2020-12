EVANGELIO DEL DÍA 🌷🎄

Mateo (15,29-37):

En aquel tiempo, Jesús, se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él.

Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies, y él los curaba.

La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel.

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:

«Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino».

Los discípulos le dijeron:

«¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?».

Jesús les dijo:

«¿Cuántos panes tenéis?».

Ellos contestaron:

«Siete y algunos peces».

Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente.

Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete canastos llenos.

🎄🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 15, 29-37:

🎄🌷Curar y saciar.

1) La otra orilla:

Tenés que animarte a más, asumir los desafíos de la vida como los asumió Jesús. No te quedes solo en tu zona de confort. Anímate a lo nuevo. Si sale bien, lograrás crecer en tu vida; y si sale mal, crecerás con experiencia en tu vida. Jesús tiene claro que debe ir por más, lo mismo que vos en tu vida. Que el estructuralismo y el miedo no te asfixien y arriesga. Tarde o temprano lo tenés que hacer.

2) Sanar:

Quien va ante Jesús con dolencia recibe alivio. Hoy busca a Jesús. Pedile que sane tus heridas, esas heridas que están caladas en tu corazón y no se van. Pedí a Jesús que pueda ayudarte a cicatrizar todas esas heridas que incluso no te dejan caminar y seguir adelante. Hoy habla con Jesús y pedile que te sane para que te llene de paz.

3) Saciar:

Hoy muchos están con hambre de proyectos, cansados por un año difícil y duro. Pero vos y yo estamos invitados a llenarlos con esperanzas y alegrías, sabiendo que el cristiano puede hacer mucho en esta sociedad. Podés hacer mucho por tu gente. Anímate a más y recordá que vos podés siempre ayudar a alguien.