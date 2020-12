EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Mateo (9,35–10,1.6-8):

EN aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.

Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, «como ovejas que no tienen pastor».

Entonces dice a sus discípulos:

«La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies».

Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia.

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones:

«Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis».

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 9, 35-38.10, 1.6-8:

🍃🌷Vemos a un Jesús callejero dinámico que está con la gente.

1) Accesible:

Es él quien se acerca y se hace accesible para los demás. Es ese Jesús al cual tenemos que presentar, un Jesús accesible y que se acerca al dolido. Pero la clave de esto es la palabra “compasión”. Padecer con el otro, padecer por el otro y padecer junto al otro.

Hoy vivimos en un mundo donde reina la indiferencia. En algunos lugares ni siquiera se conoce al vecino. Esa indiferencia mata y da lugar a una frialdad terrible. Algunos cayeron en una enfermedad tan terrible que llegan a alegrarse de la desgracia del otro.

2) Curar y aliviar:

Jesús muestra que Él se mete en la vida del otro y te invita a vos como misionero a que te metas en la vida del otro. No por chusma. Al chusma le interesa lo que le pasa al otro para opinar y contarlo. El estilo que nos propone Jesús es meterse para curarlo y aliviarlo. Vos, ¿chusmeas o curas?

3) Misioneros:

Estamos llamados a buscar las ovejas alejadas. Hoy me parece que, en vez de salir a buscar la oveja perdida y dejar las noventa y nueve, debemos salir a buscar las noventa y nueve y dejar de hacer exclusivismo quedándonos con una sola. No seamos cristianos cómodos, recordá que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Trabajemos, hay muchas caras tristes y corazones resentidos.

Laburemos para mostrar que hay una esperanza, que se puede salir, que la vida es una sola, que se puede cambiar más allá del pecado cometido. Dios te necesita, salgamos a mostrar a Jesús. Una Iglesia metida para curar al otro y no para chusmear al otro. Salgamos a curar…