EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Juan (1,1-18):

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: «El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo.»» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha contado.

Palabra del Señor

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Jn. 1, 1-18:

🌿🌹La Palabra.

1) Era Dios:

Todos tenemos una situación particular con Dios. Algunos lo ven como lejano, otros muy cercano. Algunos lo conocieron de una manera precisa y marcante. Otros solo escucharon o estudiaron. Algunos otros no saben si existe y otros ni les va ni les viene que exista o no. Lo único que puedo decirte es que el hombre tiene una vida, tiene un espíritu, tiene sentimientos y hay un límite de vivir. No es eterno el hombre y hasta las ideologías más fuertes y hasta los imperios más poderosos cayeron. Lo que puedo decirte es que pasan los años, los siglos y los tiempos y Dios aparece en la humanidad. ¿Vos, en qué parte estás?

2) Enviados por Dios:

Creo que los que tienen la experiencia de conocer a Dios, descubren que son enviados para algo o para alguien. Qué importante que sepas, amigo mío o amiga mía, que fuiste puesto en esta vida para ayudar a alguien; para orientar, aconsejar, guiar o descubrir en la vida del otro algo que le puede cambiar la vida. Deja de ser tan narcisista y mira a tu alrededor. Hay alguien que te necesita y vos tenés la llave porque Dios te necesita…

3) Engendrado por Dios:

Como te decía días atrás, nacer de Dios es totalmente distinto. El bautismo, el nacimiento a la vida cristiana. Es el sacramento más importante ya que te introduce en los demás, pero es meterte en la vida sobrenatural de la gracia. Capaz que, como yo, fuiste bautizado, pero ni idea de las cosas de Dios y de la religión. Pero qué lindo es saber que tenés muchos dones que Dios te regala en este Sacramento. Hoy pedí a Dios que te llene de Él.