El bizarro comentario de Romina Malaspina sobre la toma del Capitolio de Estados Unidos

En el contexto de la fuerte crisis política que enfrenta Estados Unidos, Romina Malaspina hizo al aire un polémico comentario sobre los episodios de violencia en el Capitolio de Estados Unidos.

Este miércoles y luego de ver un compilado sobre los ataques al recinto ubicado en Washington D.C. y las declaraciones de Donald Trump y Joe Biden, la rubia compartió una reflexión en diálogo con su compañero, el periodista Diego Codini.

«Fue intenso el día en los Estados Unidos y va a seguir así», comentó su compañero a la ex Gran Hermano, que contestó con la frase que desató la polémica.

«Fue muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos, y eso es lo que se sufrió en el día de hoy«, lanzó la modelo.

Romina Malaspina



Porque en canal 26 «la cantante de tan biónica al volante» dijo «Uno ve las imágenes y piensa que puede ser en un país de Sudamérica pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos»

No, no se hizo tendencia todavía, pero debería pic.twitter.com/2F9GHIhr7v