💙LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

08 de Enero

«Ven Espíritu Santo, entra en mi mente, en esa locura de mis pensamientos que me perturban. Pacifica este interior inquieto. Ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos para que reine en mí tu paz.

Ven Espíritu Santo a dominar mi mente con tu santísima calma. Armoniza ese mundo de mi mente y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustias o nerviosismos, tristezas o inquietudes inútiles.

Ven Espíritu Santo, toma esas imágenes alocadas que dan vueltas dentro de mí, para que pueda reflexionar serenamente, orar bien, y avanzar sin preocupaciones que no valen la pena.

Ven Espíritu Santo, y lléname de pensamientos bellos, que me ayuden a vivir.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Dios puede bendecir tu presente y liberarte de todo estrés. Dios puede hacer prosperar tu futuro y liberarte de toda ansiedad, pero debes confiar y tener FE, una FE poderosa que, aunque a menudo no hace que las cosas sean fáciles, puedes hacerlas completamente ¡POSIBLES! Confía en las promesas del Dueño de la vida y de los milagros inesperados. Amén.