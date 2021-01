EVANGELIO DEL DIA

En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar; toda la gente acudía a él y les enseñaba.

Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice:

«Sígueme».

Se levantó y lo siguió.

Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían.

Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos:

«¿Por qué come con publicanos y pecadores?»

Jesús lo oyó y les dijo:

«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he ven do a llamar a justos, sino a pecadores».

Palabra de Dios

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 2, 13-17:

🌿💙De recaudar plata a recaudar almas

1)Vió a Leví:

Jesús tiene una mirada distinta a la nuestra. Vos capaz que tenés esa mirada calculadora al relacionarte con la gente, entonces no te entregas del todo porque la vas midiendo. O esa mirada elitista, en donde ves a las personas según si cumple un estatus. Otro tipo de mirada es esa mirada negociante, te acercas a esa persona que ves que podés sacar provecho o te sirve para un beneficio personal. ¿Cómo miras a la gente hoy? Jesús tiene una mirada compasiva, simple y sencilla. No mira el currículum de nadie, solo mira al corazón.

2) Comiendo en su casa:

Este nuevo discípulo lo lleva a su casa, lo trae a su intimidad, puede ver todo de él, ya que al mostrar su intimidad no esconde nada. Puede ver los platos sucios. Puede ver el desorden del comedor o del baño, en fin… cuando conoces a Jesús implica el paso de que vos te muestres entero y te abras a El entero. No sientas vergüenza por mostrarte como sos. Me pongo a pensar en esas personas que por circunstancias de la vida tuvieron que tomar decisiones o cambiar de estilo de vida que no esperaban. Pienso en curas que dejaron el ministerio y hoy formaron su familia, personas que se tuvieron que divorciar y hoy formaron un nuevo camino de vida. Son cosas que uno no las pensó. Sin embargo, al buscar a Jesús capaz que les cuesta mostrar su intimidad, llevar a Jesús a lo más íntimo porque tienen vergüenza o dolor o se sienten mirados con la guillotina. Hoy Jesús va a buscar a ese pecador público que es Leví, ultra conocido por sus fechorías. ¿No va a poder buscarte a vos?

3)Escribas:

La mirada de los escribas y fariseos es distinta. Juzgan, no ven lo que pasa en el corazón de esa persona que se encontró con Jesús, ellos solo miran lo externo. Leví no cumplía con los requisitos de buen judío. No ven eso que adentro de su corazón se genera. Leví pudo cambiar porque se encontró con Dios. De ladrón con guantes blancos pasó a salvar almas, pero ellos no lo ven así porque ya lo habían condenado socialmente. Cuántas veces somos nosotros así, condenamos a aquellos que capaz, luego, son apóstoles de la misericordia de Dios. ¿Cómo es tu mirada ante los demás?