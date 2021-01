EVANGELIO DEL DÍA💫🍃

Lectura del santo evangelio según san Marcos (3,20-21):

EN aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí.

Palabra del Señor

Mc. 3, 20-21: La familia, zona de misión.

1) La gente lo busca: a Jesús aún hoy muchos lo siguen buscando, pero Él da la cara, responde. Jesús tiene apóstoles y discípulos, pero no tuvo secretarios. Él no hizo de si una empresa sino una gran familia. Construí desde la familiaridad y no desde querer ser un ejecutivo que lleva marketing, en la vida no hay marketing o logotipo, hay lucha y ganas de vivir.

2) Sus familiares: los más cercanos no creen ni confían en Él. Que eso te sirva de ejemplo… Sé que en la casa las cosas se hacen difíciles. Que es el lugar donde más cuesta llevar a Dios y testimoniar. No temas, porque ese será tu trabajo de toda la vida. Pero apostá por tu familia y acepta a esa familia que Dios te dio como es.

3) Loco: es el título que le ponen a Jesús sus más cercano. Ponete a ver que en la vida los más cercanos pueden llegar a destruirnos y golpearnos. Pero que eso no te interese. Más bien seguí tu misión, aunque muchos te quieran bajar de escena.