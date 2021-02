Salta extendió a 10 pagos el plazo para pagar la deuda: el 40% de los acreedores ya aceptó

Ahora la Provincia va por el 35% que falta, con la idea de redirigir fondos para obras. En las próximas horas la Provincia lanzará una solicitud de consentimiento para los bonistas.

El ministro de Economía estuvo a cargo de las negociaciones. Jan Touzeau

Durante el segundo semestre del año pasado el Gobierno de Salta comenzó el proceso de reestructuración de la deuda del Plan del Bicentenario que la Provincia adquirió bajo la gestión de Juan Manuel Urtubey.

Hace unos días trascendió que la Provincia había logrado alcanzar un acuerdo con el 40% de los acreedores y el Gobierno está a horas de lanzar una solicitud de consentimiento para buscar el 35% restante de bonistas que necesita para reestructurar su deuda.

Roberto Dib Ashur explicó a este medio que dentro de la administración de los pasivos que tiene la Provincia está la deuda del Bicentenario que es un crédito en dólares y bajo legislación internacional. De no lograrse la restructuración, Salta debe empezar a pagar el capital (US$ 350 millones) del bono, más los intereses, a partir del año próximo. Las obligaciones en 2022 suman US$154 millones; en 2023, US$138 millones y finalizarían en 2024 con US$ 127 millones.

«Nosotros ya hemos tenido un éxito que es arreglar con el 40% de los acreedores con la propuesta nuestra. Cuando vos ya lográs este acuerdo, se hace un lanzamiento para que los demás se sumen a esta oferta. En las próximas horas nosotros vamos a hacer este lanzamiento y necesitamos lograr un acuerdo con el 75% de los bonistas. Una vez que logremos eso ya queda la deuda reestructurada», afirmó el ministro de Economía

De lograrlo, se convertiría en la sexta provincia en reestructurar sus títulos en dólares, tras la renegociación anunciada por Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro y Córdoba. Esto daría cierto alivio a Salta, ya que la cifra era insostenible de afrontar para la administración provincial.

La reestructuración de la deuda propuesta permitiría a la Provincia redirigir su presupuesto, en el corto plazo, a importantes prioridades sociales y de obras.

En la propuesta aceptada por el 40% de los bonistas, representados por VR Advisory Services Ltd., se lograron extender los plazos. En vez de hacer tres pagos -desde 2022 a 2024, hacer 10 pagos. De esta manera, según explicó Dib Ashur, se logra reducir la tasa de interés y hacerla de manera escalonada para lograr una sustentabilidad de la deuda de Salta.

«Extender los plazos nos daría mayor tranquilidad en los próximos años. En realidad nos daría mayor tranquilidad en toda la deuda porque financieramente es mucho más pagable. En vez de tener tres pagos, nosotros tenemos 10 y lo podemos extender en el tiempo, de tal manera que se hace mucho más sustentable», expresó.

Lanzar la solicitud

Una vez que el Gobierno de Salta lance la solicitud de consentimiento para buscar el 35% restante de bonistas, solo queda esperar para empezar a recibir las adhesiones. Una vez que se logra ese porcentaje la deuda está reestructurada.

«Cuando se llegue a eso, ahí seguramente el gobernador lo anunciará. Este es el proceso técnico, donde se preparan los papeles con Nueva York, los bancos, los abogados y el Gobierno nacional. Estamos con todas las condiciones favorables para salir», afirmó Roberto Dib Ashur.

Si se aprueban, se espera que las enmiendas «proporcionen a la Provincia un alivio significativo» del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y modificación del perfil de vencimientos.

Negociación

El titular de la cartera económica expresó que las negociaciones son «complejas siempre» por la cantidad de variables que tienen, por las condiciones de los mercados y por las posiciones que hay en este sentido.

«Nosotros comenzamos este proceso en la segunda parte del último semestre, donde nos sentamos a conversar con los tenedores y a partir de estas negociaciones hemos llegado a este acuerdo. Son complejas y es difícil poder coordinar todas las tensiones que hay entre los distintos grupos. Al final hemos logrado un acuerdo de buena fe. La provincia de Salta tiene esa imagen y nosotros la seguimos sosteniendo», remarcó.

La pandemia también complicó las negociaciones porque las reuniones se hicieron por videoconferencia. «Nos tocó difícil, pero de todas maneras hemos avanzado, creo yo, de manera muy prudente y de manera ordenada, que es nuestra forma de trabajar», aclaró Dib Ashur.

El ministro expresó que la restructuración de la deuda es uno de los grandes temas que manejan, además de «acomodar las cuentas y dejar sustentable la deuda pública salteña».