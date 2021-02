EVANGELIO DEL DÍA 💙🌿

Marcos (8,14-21):

En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían mas que un pan en la barca.

Jesús les recomendó: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes.»

Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan.»

Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis?»

Ellos contestaron: «Doce.»

«¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil?»

Le respondieron: «Siete.»

Él les dijo: «¿Y no acabáis de entender?»

Palabra del Señor

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 8, 13-21:

🌿💙Comer bien.

1) Los apóstoles preocupados:

Este acelere de vida que llevamos y este ritmo de vida que tenemos nos hace olvidar de cosas esenciales para nuestra vida y para nuestro vivir. Andamos siempre al límite y no vemos que la vida tiene cosas esenciales como el comer. Capaz que hoy te estás olvidando del pan de vivir la vida, te estás olvidando del pan de disfrutar, del pan de la alegría, ese pan que te da fuerzas para seguir. ¿Será que hay algo en tu vida que te estás olvidando? Solo vos sabes la respuesta, lo único que te pido es que no te mientas.

2) Estar atentos:

La levadura es lo que hace que la masa se eleve y le da un gusto distinto. El tema es que es lo que vos ves como esencial para tu vida. Porque cuanto más te apegas a cosas más se te complica la vida, si te aferras a lo material o lo afectivo y lo tomas como tuyo, puede ser un gran golpe a tu vida cuando no lo tengas. El gran golpe de los fariseos y escribas es el poder religioso, el no tenerlo o temer a perderlo generaba en ellos un gran acto de violencia a Jesús. A vos y a mí nos puede pasar, me ha tocado ver hermanos curas que cuando los trasladaban de parroquia sintieron que se les iba la vida, y es por sentir como mía la parroquia. O esa persona que está a cargo de un grupo o movimiento y no lo quiere soltar por nada del mundo y si lo pierde es capaz de atacar y hasta de jugar sucio. Vos no caigas en ello y recordá que todo es de Dios, es más, a este mundo venimos sin nada y nos vamos sin nada.

3) No comprendemos:

Nos cuesta soltarnos y confiar en Dios. Creemos que todo gira alrededor nuestro pero la vida nos muestra que no, es por eso que hoy, a un día de iniciar cuaresma, te invito a que aprendas a confiar en el Señor, ponele hoy en sus manos tu vida y lo que te preocupa. Dios hace nuevas todas las cosas.

