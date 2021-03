WhatsApp prepara una nueva actualización, con stickers

¿Serán un éxito o un gran fracaso? Eso dependerá de cómo maneje WhatsApp la distribución de las imágenes, seguramente…. y de si incorporan o no a Pusheen

Se sabía que ya estaban en camino, pero todavía parecía algo lejano. Ahora sabemos que los stickers están integrados dentro de la app beta de WhatsApp. Aunque eso sí: siguen ocultos.

The Stickers feature is really coming soon.. WhatsApp has recently added (as hidden option) the possibility to quickly delete all shared stickers in a chat. The option will be visible in future. pic.twitter.com/LDs7m9nxDB