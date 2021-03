Precio de celulares enArgentina: están más baratos que en Chile yEstados Unidos

El gerente general de Motorola, Germán Greco, reveló que la empresa invirtió US$ 2 millones en Tierra del Fuego en plena pandemia. Qué piensa de los teléfonos gama alta y del precio de los celulares hoy en día.

Durante el año pasado, la producción de electrónica en Tierra del Fuego se vio paralizada por el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia y por la dificultad de acceso a dólares para pagar a proveedores extranjeros, luego de que el Banco Central de la República Argentina frene el giro de divisas y complique la cancelación de obligaciones fuera del país a través de la comunicación A7030.

En 2021, se espera que la situación sea diferente y que el principal impulso económico llegue del lado del consumo. Hoy en día, la producción de Tierra del Fuego está orientada al mercado interno. La buena noticia es que los precios de los smartphones producidos a escala local y vendidos en la Argentina son iguales o más baratos que en el exterior, según el gerente general de Motorola en Argentina, Germán Greco.

Germán Greco, Motorola.

Este año, el ejecutivo espera que la producción llegue a cubrir la demanda doméstica en el mes de septiembre debido a que el trimestre de plantas cerradas y las exportaciones comprometidas golpearon fuertemente el sector y es difícil de recuperar. Es decir, el sector todavía es cauteloso a la hora de tomar compromisos. La experiencia de las empresas durante la pandemia hace que evalúen con detenimiento cada caso en particular, para evitar asumir ventas que luego podrían no cumplir.

Por esta razón, Greco revela que el cierre de fábricas «retrasó la oferta y dejó una demanda insatisfecha». «Hay una brecha del 30%. Estamos acercándonos pero todavía por atrás por problemas globales pues hay faltantes mundiales de todo; hay demanda de chipset, pantallas, memorias. Ningún proveedor da abasto. Y problemas de logística porque hay menos vuelos comerciales«, comentó en una entrevista con el medio Télam.

En cuanto a la diferencia de precio con el exterior, Greco sostuvo que los celulares están más baratos que en Chile, teniendo en cuenta el valor de dólar oficial. «Si usás el blue está mucho más barato. Si usás el oficial estamos parecidos en toda la región incluso los Estados Unidos. Algunos productos más arriba o más abajo depende del proceso de producción. Pero más o menos estamos en el orden del precio mundial. Están muy bien los precios y si lo dividís por dólar blue o turismo, mucho más barato. Eso no significa que venga gente del exterior a comprar teléfonos. Lo importante es que el consumidor en Argentina no está pagando acá más que en otro lugar», explicó. «Lo importante es que el consumidor en Argentina no está pagando acá más que en otro lugar«, agregó.

Por otro lado, el gerente general de Motorola habló de la diferencia entre los modelos de gama alta y gama media y puso en duda su valor en el mercado local por el valor del dólar: «¿Qué es gama alta? Lo que hoy vale 45, antes valía 30 y estaba fuera de la gama alta. Lo que valía 45 hoy vale 60 y es gama alta. Se está acomodando el precio, en función del dólar. Para mí la gama alta ahora empieza en $50.000″, remarcó.

En el caso de Motorola, la marca está produciendo más ya que invirtieron US$ 2 millones en siete nuevas líneas de producción en la provincia. Este año, esperan vender más de ocho millones de dispositivos en la Argentina. «Hace 60 años que estamos acá, pasamos las buenas y las malas. El régimen de Tierra del Fuego nos cierra, nos funciona», aseguró Greco.

Además, apuntó en contra del Gobierno por quitar los celulares del plan de cuotas Ahora 12 en octubre pasado. «Para teléfonos de $100.000, si no tenés cuotas no los compra nadie. La gama alta se vio afectada por la sacada del Ahora 12. En nuestro caso, el 90% del volumen está por debajo de $40.000, donde es más fácil poner cuotas», reveló el ejecutivo.

En último lugar, adelantó que los próximos teléfonos de Motorola vendrán equipados con 5G, la nueva tecnología de conectividad que ya llegó al país. Estos nuevos modelos rondan los $60.000 y alcanzan los $90.000.

F; InfoTech